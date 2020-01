In Zusammenarbeit mit der Stadt Ilmenau haben Einwohner und Mitglieder des Vereins „STÜBAleben“ den zentralen Spielplatz des Orts erneuert.

Die Ilmenauer Stadtspitze lobt Einsatz der Bürger für ihren Ort. Der Verein „STÜBAleben“ organisiert Geld und packt obendrein selbst mit an.

Spielplatz in Stützerbach mit Einwohnerhilfe erneuert

Stützerbach. Hand in Hand haben in Stützerbach Einwohner mit der Stadt Ilmenau den zentral im Ort gelegenen Spielplatz erneuert. Für Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) ist das „ein wunderschönes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichem Engagement und der Kommune“, sagte er am Mittwoch bei der Einweihung.

Dass auf dem Spielplatz etwas passieren muss, war den Verantwortlichen zum Zeitpunkt der Eingemeindung von Stützerbach durchaus bewusst. Doch so schnell konnte die Stadt kein Geld im Haushalt einplanen. 10.000 Euro waren gerade noch möglich für den Kauf einer Kletterkombination. Die aber verlor sich auf dem Gelände – und dann wurden die Mitglieder des Vereins „STÜBAleben“ ein weiteres Mal aktiv, nachdem sie sich zuvor für die Erneuerung des Spielplatzes stark machten. Zusätzliches Geld in Höhe von 3750 Euro wurde aus einem europäischen Regionalfonds organisiert, weitere 150 Euro aus dem Budget der Gemeinde und zudem stellten die Mitglieder ihre eigene Arbeitskraft zur Verfügung. Selbst nachts im Scheinwerferlicht von Autos wurden Betonsockel gegossen, erinnerte sich Hanka Zoschke, leitende Erzieherin des Kindergartens. Damit bekam die Kletterkombination eine Erweiterung für kleinere Kinder. Die Zusammenarbeit hat offensichtlich nicht nur den Vertretern der Stadt Freude bereitet: Ein „sehr angenehmes Miteinander“ bescheinigte Vereinsvorsitzende Claudia Kallenbach dem Sport- und Betriebsamt und hier ganz besonders Annerose Risch. Ortsteilbürgermeister Frank Juffa (SPD) erinnerte daran, dass der Spielplatz vor 20 Jahren überhaupt erst durch den Einsatz der Einwohner möglich wurde. Damals hatten die Eltern von Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten angepackt – ein Teil von ihnen nun zum zweiten Mal. Rainer Zobel von der regionalen Aktionsgruppe Gotha-Erfurt-Ilm-Kreis freute sich, dass mit dem Geld ein derart großes Engagement von Bürgern in Stützerbach unterstützt wurde. Der Verein „STÜBAleben“ hat noch andere Vorhaben. „Das war bestimmt nicht das letzte Mal“, befand Claudia Kallenbach über die Zusammenarbeit mit der Stadt. Schließlich habe nun „Ilmenau uns und unsere Ideen geerbt“, sagte sie schmunzelnd.