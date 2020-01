Sprechstunde im Langewiesener Rathaus mit 40 Bürgern

Wenn die Langewiesener etwas auf die Palme bringt, dann finden sie auch den Weg ins Rathaus. Etwa 40 Bürger nahmen am Donnerstag die Sprechstunde von Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) wahr, um sich über die Parkplatzprobleme in der Mönchstraße, dem Mühlgrabenweg und In der Weide zu beschweren.

Anwohner fühlen sich übergangen

Die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Unterbindung von wildem Parken wurde im Ortsteilrat Langewiesen ausdrücklich so gewünscht, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) unserer Zeitung auf Nachfrage. Mit den Anwohnern sei das aber nicht abgesprochen gewesen, hieß es am Donnerstag.

Nach der baulichen Fertigstellung von Mönchstraße und In der Weide in Verantwortung der damaligen noch eigenständigen Stadt Langewiesen sei es zu Verkehrsgefährdungen und damit verbunden zu Beschwerden durch Bewohner des Ortsteiles gekommen. Der Ortsteilrat beauftragte daraufhin die inzwischen zuständige Straßenverkehrsbehörde der Stadt Ilmenau, eine Lösung zu finden. So kam es zu dem verkehrsberuhigten Bereich und dem Aufzeichnen von Parkflächen, wodurch In der Weide für 12 Häuser nur noch vier Parkplätze zur Verfügung stehen.

Früher gab es keine Parkordnung

Vorher habe jeder vor seinem Haus parken können, es habe keine Probleme mit Rettungsfahrzeugen gegeben. Jetzt würde hier kein Schneepflug mehr durchpassen, hieß es von den Anliegern. Und: „Keiner hat hier wild geparkt, weil es keine Parkordnung gab.“ Den bisher geduldeten Anspruch auf einen eigenen Parkplatz gebe es nicht mehr, sagte die Ortsteilbürgermeisterin. „Prinzipiell sind Grundstückseigentümer für das Vorhalten benötigter Stellflächen verantwortlich.

Wer nicht die bauliche Möglichkeit hat, sich eine Stellfläche oder eine Garage auf dem eigenen Grund und Boden zu errichten, muss hier den ortsnahen öffentlichen Verkehrsraum zum Abstellen seines Fahrzeuges in Anspruch nehmen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zudem seien eine ganze Reihe von ursprünglichen Parkzeitbeschränkungen auf öffentlichen Parkplätzen und im Bereich der Hauptstraße aufgehoben worden.

In der Weide sind die Parkplätze aufgezeichnet und verringert worden. Foto: André Heß

Vorschläge für weitere Parkflächen

Damit möchten sich aber die Bürger nicht abfinden. Es gab mit Ortsteilräten und Anliegern eine Begehung, wo Vorschläge für weitere Parkflächen gemacht worden sind. So könnte sich die Anzahl der Plätze In der Weide zum Beispiel auf sieben erhöhen, wenn die Stadtverwaltung diese umsetzt.

Anwohner stören sich auch an aufgestellten Pflanzkübeln, die zusätzlich den Gehweg blockieren würden, wobei es sich im verkehrsberuhigten Bereich um eine Mischzone von Straße und Bürgersteig handelt. Eine weitere Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, sehen die Bürger in einer Einbahnstraßenregelung, wo auf einer Seite Parkplätze geschaffen werden könnten.

Ortsteilrat berät in öffentlicher Sitzung

Was aber gar nicht gehe, so Wagner, dass direkt vor der Eingangstür eines Hauses ein Parkplatz aufgezeichnet worden sei. Die Betroffene forderte auch vehement, dass diese Kennzeichnung zurückgenommen wird. Jetzt wird sich der Ortsteilrat in seiner Sitzung am Montag mit dem Thema und den Vorschlägen der Bürger weiter beschäftigen.

Die öffentliche Sitzung des Ortsteilrates findet am 20. Februar um 18.30 Uhr im Rathaus statt.