Stammtisch berät über Eingliederungsverträge

Die Wählervereinigung Pro Bockwurst lädt am Dienstag, 21. Januar, zum wöchentlichen kommunalpolitischen Stammtisch ab 19 Uhr im Aqui am Markt in Ilmenau ein. Die Veranstaltung wirft einen Blick auf die in den Eingemeindungsverträgen vereinbarten Investitionsmaßnahmen in den neuen Ortsteilen der Stadt Ilmenau sowie deren Umsetzung.

„Immer wieder gibt es kritische Stimmen aus den Ortsteilen zum Stand der Eingliederung der neuen Ortsteile. Wir wollen anhand der Eingliederungsverträge prüfen, ob das Gemurre berechtigt ist und wo Stadtrat und Stadtverwaltung noch mehr Initiative zeigen müssten“, sagte Marko Löhn (parteilos), als Stadtrat und Ortsteilbürgermeister von Pennewitz.

Zum Stammtisch werden alle Stadträte und berufenen Bürger der Wählervereinigung erwartet. Sie stehen Interessierten Rede und Antwort zur Stadtratsarbeit.

Am Dienstag trifft sich bereits ab 17.45 Uhr im Rathaus Ilmenau, Raum 151, die Fraktion Pro Bockwurst / SPD / Ilmenau Direkt (PSI) zu ihrer nächsten Fraktionssitzung. Die Sitzung befasst sich mit der Stellungnahme der Fraktion zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Ilmenau. Die Stadträtinnen und Stadträte werden zudem aus den letzten Ausschusssitzungen berichten und auf aktuelle kommunale Vorhaben hinweisen. Die Sitzung ist wie immer öffentlich.