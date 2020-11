Straßenübernahme ist für Ilmenau mit Millionensummen verbunden

Ilmenau. Ohne eine Unterstützung des Landes Thüringen entwickelt sich nach Einschätzung der Stadtverwaltung Ilmenau die Übernahme von Kreis- und Landesstraßen auf einer Länge von rund 30 Kilometern in die Trägerschaft der Kommune zu einem ernsthaften finanziellen Problem für die Stadt Ilmenau. Allein für die Sanierung der desolaten Möhrenbacher Ortsdurchfahrt werden zwischen drei und fünf Millionen Euro veranschlagt, sagte am Dienstag Oberbürgermeistermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Derzeit befinde man sich sowohl mit dem Straßenbauamt als auch mit dem Infrastrukturministerium in Erfurt in Verhandlungen.

Ein Drittel mehr Einwohner,aber das Dreifache an Fläche Doch die Zeit drängt: Bereits zum 1. Januar 2021 gehen die Straßen in die Verantwortung der Stadt über. Das regelt das Thüringer Straßengesetz, in dem es unter Paragraf 43 unmissverständlich heißt: „Die Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern sind Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes- und Kreisstraßen.“ Ilmenaus Einwohnerzahl stieg durch die Gebietsreform von 26.000 auf nunmehr knapp 39.000 Einwohner. Früher war es üblich, dass Straßen bei einer sogenannten Abwidmung vor der Übergabe an Kommunen noch einmal vom alten Besitzer erneuert wurden. Doch eine gesetzliche Grundlage gibt es dafür nicht. Deswegen ist die Stadtverwaltung mehr oder weniger auf den guten Willen der Verantwortlichen im Land angewiesen. „Ich habe da auch ein gewisses Verständnis dafür, denn es gab zwar klare Rahmenbedingungen für die Eingemeindungen – doch es war ja nicht in jedem Fall von vornherein absehbar, wohin die Reise geht“, sagte Schultheiß. So hat sich die Einwohnerzahl der Stadt durch den Prozess gut um ein Drittel erhöht, während aber das Dreifache an Fläche hinzukam. Eine zuvor klar erkennbare Ortsverbindungsstraße zwischen Ilmenau und Frauenwald beispielsweise gilt nun durch die Eingemeindung des Rennsteigorts auf ihrer Länge von 16 Kilometern als innerörtliche Strecke. Oberbürgermeister Schultheiß hofft nun, dass dieser besondere Aspekt bei den Verhandlungen berücksichtigt wird und zeigt sich vorsichtig optimistisch. Vorbereitet hat sich die Verwaltung jedenfalls: So wurde bei dem Unternehmen Lehman und Partner eine Zustandserfassung in Auftrag gegeben, die detailliert Auskunft darüber gibt, welche Schäden es an welchen Straßen gibt und mit welchem Kostenaufwand sie zu beheben wären. Sanierungsstau ist nichtvon Ilmenau zu verantworten Auch Stadtratsmitglied Andreas Bühl (CDU) treibt das Thema um. Auf eine frühere Anfrage von ihm an die Landesregierung hieß es, für die Ortsdurchfahrt von Möhrenbach sollte eigentlich schon in diesem Jahr eine Bauplanung stehen. Das habe sich durch Corona verzögert, sagte Bauamtsleiter Thomas Schäfer. Er spricht von einem halben bis dreiviertel Jahr Zeitverzug. Daniel Schultheiß hierzu: Man sei bestrebt, eine Vereinbarung zu erzielen, „damit der Sanierungsstau, den wir nicht zu vertreten haben, nicht völlig an uns hängen bleibt“, sagte er. Konkret am Beispiel von Möhrenbach war die Ortsdurchfahrt schon Thema, als es noch die Verwaltungsgemeinschaft Langer Berg gab. Ilmenau habe diese offene Angelegenheit geerbt. Ohnehin erhöht sich für die Stadt mit der Übernahme von Straßen der Aufwand beim Winterdienst. 250.000 Euro sind ab 2021 zusätzlich für Straßenunterhaltung geplant. Müsste die Kommune nun auch die Erneuerung der Strecken aus dem eigenen Budget stemmen, „dann ahne ich, was die Projekte für die nächsten Jahre sind“, hatte Schultheiß auf eine vorangegangene Anfrage unserer Zeitung gesagt.