Ilmenau. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Verletzt wurde niemand. Zudem wurde ein hochwertiges Fahrrad aus einem Keller in Ilmenau gestohlen.

Student in Ilmenau schießt mit Softair-Waffe

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Student in Ilmenau schießt mit Softair-Waffe

Ein 24-jähriger Student schoss mit einer Softair-Waffe am frühen Dienstagnachmittag am Homburger Platz in Ilmenauoffenbar wahllos auf Passanten. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Die Polizei suchte den Täter an seiner Wohnung auf und stellte die Waffe sowie Betäubungsmittel sicher. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4000 Euro Rad in Ilmenau gestohlen

Zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 15.30 Uhr stahlen Unbekannte aus einem Fahrradkeller in der Waldstraße ein Mountainbike. Das blaue Rad der Marke Cannondale, Typ Habit Carbon, 27,5 Zoll, hat einen Wert von circa 4000 Euro. Es war mit einem Schloss an anderen Rädern gesichert. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Tat. Hinweise an Telefon: 03677/601124.

Frau rastet aus: Zusammenkunft am Einkaufsmarkt in Eisenach endet mit Anzeige

Jugendlicher löst Brand am Stausee Heyda aus