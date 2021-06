Stützerbach kann sich über 20.000 Euro Förderung freuen

Stützerbach. Mittwoch konnten sich 18 Kurorte in Thüringen freuen.

Am Mittwoch wurden an die 18 Kurorte in Thüringen die Bescheide zum Ausgleich ihrer besonderen Belastungen versandt, teilt das Innenministerium mit. 2021 stehen dafür elf Millionen Euro zur Verfügung. Verteilt wird zu zwei Dritteln nach der Zahl der Übernachtungen, zu einem Drittel nach der Zahl der Betten in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen.

Der Luftkurort Stützerbach erhält 19.694,97 Euro. Die Übernachtungszahlen waren 2020 bei allen Kurorten pandemiebedingt um 25 Prozent zurückgegangen