Südthüringen-Bahn setzt zusätzliches Fahrzeug ein

Ein zusätzliches Fahrzeug will die Südthüringen-Bahn (STB) an den kommenden beiden Samstagen einsetzen. Auslöser für die Verstärkung war ein Vorfall vom vergangenen Wochenende. Der vorletzte Zug Samstagabend von Erfurt Richtung Meiningen/Ilmenau war deutlich überfüllt. Mit einem einem derart hohen Fahrgastaufkommen hatte das Eisenbahnunternehmen nicht gerechnet.

Anhand der Erfahrungen der Vorjahre waren eher die Züge um 19 und 21.16 Uhr stark gefragt, so Hella Tänzer. Die Sprecherin der STB sagte weiter, „bei diesen Zügen haben wir Verstärkung eingeplant“. Grund für die Überfüllung des Zuges sei vermutlich eine Veranstaltung des Mitteldeutschen Rundfunks zum Weihnachtsmarkt in Erfurt, zu der deutlich mehr Besucher mit dem Zug anreisten.

Die STB habe am Wochenende Züge zu gleich drei Weihnachtsmärkten in Thüringen verstärkt. Dies betreffe Erfurt, Lauscha und Eisenach. Hierzu würden am Wochenende in der Vorweihnachtszeit deutlich mehr Fahrzeuge als an normalen Wochenenden eingesetzt. Die STB bittet Gruppen um Anmeldung. „Das erleichtert uns die Planung und Koordination der Fahrzeuge.“