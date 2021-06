TU Ilmenau erforscht Kommunikation zu Corona-Pandemie

Ilmenau. Wie wurden die Bürger von der Regierung und den Medien über Covid-19 informiert? Dazu forscht die TU Ilmenau jetzt zusammen mit einem Bundesinstitut.

Am 1. Juni beginnt an der Technischen Universität Ilmenau und am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ein internationales Forschungsprojekt, das die Risikokommunikation zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und den USA untersucht, teilte die TU mit. Das Forschungsteam analysiert, wie effektiv Regierungen, Gesundheitseinrichtungen und Medien ihre Bürger über Covid-19 informiert und zu selbstschützendem Verhalten ermutigt haben.

Für Projekt stehen insgesamt 1,8 Millionen Euro zur Verfügung

Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 1,8 Millionen Euro über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert. Die Ergebnisse sollen zeigen, welche unterschiedlichen Strategien der Krisenkommunikation Regierungen und Gesundheitsbehörden in Europa und den USA eingesetzt haben. Dabei möchten vier Fachgebiete der TU in den Bereichen Kommunikationswissenschaft und Informatik und die Abteilung Risikokommunikation des BfR drei Kernfragen beantworten: Welche Erklärungen und Botschaften über Covid-19 und damit verbundene Schutzmaßnahmen haben Regierungen und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den USA der Öffentlichkeit vermittelt? Wie haben Medien über die Pandemie und die damit verbundenen Risikobotschaften von Regierungen berichtet? Wie hat die Bevölkerung die Pandemie und die Risikobotschaften wahrgenommen?

Schlussfolgerungen für künftig Szenarien

Zur Beantwortung untersuchen die Forscher die Kommunikation in Medien und sozialen Netzwerken und Befragungen der Bevölkerung. Professor Kai-Uwe Sattler, Präsident der TU, erhofft sich von dem Projekt einen Beitrag zum wissenschaftlichen Verständnis von Pandemien und Schlussfolgerungen für eine bessere Kommunikation von Behörden und Medien in Krisenszenarien. BfR-Präsident Professor Andreas Hensel: „Die Covid-19-Pandemie hat zu einem Überangebot an Informationen geführt, von denen manche widersprüchlich und teilweise falsch waren.“