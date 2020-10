Wie die Polizei dem MDR mitteilte, fuhr gegen 7.45 Uhr in Richtung Sangerhausen ein Auto aus noch ungeklärter Ursache zwischen Oberhof und Gräfenroda in der Tunneleinfahrt gegen einen Betonabweiser. Das Fahrzeug kippte um, rutschte in den Tunnel und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Fahrer und Beifahrer mussten von der Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Angaben wurden sie leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern noch den Vormittag an.

