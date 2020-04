Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über das neue Album plaudern

Ilmenaus Schlagersängerin Katharina Herz wird am Freitag, 17. April, das erste Mal nach 22 Jahren in ihrer Karriere in der MDR-Talkshow Riverboat zu Gast sein. Sie plaudert über ihr neues Album „Alles hat seine Zeit“ und wird auch noch manches mehr im Gespräch mit dem Moderatoren-Duo Kim Fischer und Jörg Kachelmann zum Besten geben, heißt es aus ihrem Büro. Die Sendung kommt direkt aus Leipzig unter strengen Sicherheitsauflagen. So werden die Gäste in großem Abstand sitzen, müssen sich selbst schminken und auf ihren Auftritt vorbereiten. „Ich freue mich sehr, im Riverboat zu Gast zu sein. Es sind irgendwie historische Sendungen in dieser Zeit. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn viele Zuschauer aus meiner Heimat einschalten und sich somit den Freitag Abend ab 22 Uhr ein wenig versüßen“ sagt Katharina Herz. Sie bringe dem Team sogar selbst genähte Mundschutzmasken mit, „denn an die sollten wir uns langsam gewöhnen“.