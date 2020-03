Die Polizei in Ilmenau beschäftigt sich seit Montag mit einem gestohlenen Popcorn-Automaten.

Ilmenau. Einen Popcorn-Automaten haben Unbekannte aus einem Einkaufsmarkt am Montagabend in Ilmenau gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen Popcorn-Automaten – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt wurde der Popcorn-Automat am gestrigen Montag gegen 19.20 Uhr aus dem Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes am Mühltor in Ilmenau gestohlen. Vermutlich wurde das mehrere Tausend Euro teuere Gerät von den Dieben über einen Notausgang nach draußen geschoben. Der Einkaufsmarkt hatte zu dieser Zeit noch geöffnet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Abtransport des Automaten beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0071017/2020 entgegen.