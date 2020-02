Unter Protest den Gerichtssaal verlassen

Ilm-Kreis. Richter Jörg Türpitz hatte gerade das Urteil verkündet, da reichte es dem Angeklagten. Er sprang auf und ließ die Tür zum Sitzungssaal krachend ins Schloss fallen. „Sagen Sie mir, wo ich einziehen soll“, rief er mitten in der Urteilsbegründung. Keinen Cent werde er bezahlen und stattdessen reinen Gewissens lieber Haft in Kauf nehmen – für eine, seiner Schilderung nach, ungerechtfertigte Verurteilung.

Der 62-jährige deutsche Staatsbürger hatte im vergangenen Jahr beim Landratsamt in Arnstadt einen Anhänger wieder zulassen wollen, für den es keine Papiere mehr gab. Der Verkäufer versicherte ihm handschriftlich, dass die Unterlagen nicht mehr auffindbar sind. Doch die Zulassungsstelle benötigte eigenen Angaben zufolge eine Versicherung an Eides statt – entweder direkt im Landratsamt, oder ein notariell beglaubigtes Zeugnis des Vorbesitzers. Da der Kauf einige Jahre zurücklag, half die Mitarbeiterin bei der Suche im Internet nach dem Verkäufer und wurde in Jena fündig. Damit war die Sache aus Verwaltungssicht vorerst erledigt.

Doch der Angeklagte fuhr noch am selben Tag nach Ilmenau, um es in der dortigen Zweigstelle noch einmal zu versuchen. Bei einem jungen Verwaltungsangestellten schien er dabei auch Glück zu haben. Der Mitarbeiter stellte die Papiere aus, doch am Ende des Vorgangs bemerkte sein Gegenüber, dass er nicht genug Geld dabei hatte. Er begab sich also zu seinem Heimatort im Ilm-Kreis zurück, um es zu holen. In der Zwischenzeit kamen bei dem Sachbearbeiter Zweifel auf. Stutzig machte ihn, warum der Antragsteller nicht die deutlich näher an seiner Wohnung gelegene Zulassungsstelle in Arnstadt aufgesucht hatte und telefonierte mit seinem Vorgesetzten. Der wies ihn an, die Papiere nicht auszustellen.

Der 62-Jährige fiel bei seiner Rückkehr in die Behörde offenbar aus allen Wolken, als er von der Entscheidung erfuhr. Weil er zwei Fahrten für umsonst gemacht hatte, verlangte er nach einer Bestätigung für den Behördenbesuch, um die Kosten geltend zu machen. Die verwehrte ihm der Mitarbeiter, es wurde emotional und laut im Büro. Am Ende soll eine Drohung ausgesprochen worden sein, die der Angestellte und eine anwesende Kollegin nur so interpretieren konnten, dass auf den jungen Mann nach Dienstschluss noch eine unschöne Überraschung warten könnte. Versuchte Nötigung lautete damit der Vorwurf.

Der Angeklagte räumte zwar ein, gesagt zu haben, dass er das Gebäude nicht ohne die Bescheinigung verlasse. Die Behauptung aber, er habe jemanden bedroht, sei „die blanke Lüge“. Vielmehr vermutete der 62-Jährige, dass es sich um eine Retourkutsche des vorgesetzten Sachbearbeiters handeln könnte. Mit diesem hatte er nämlich schon einmal in der Vergangenheit Differenzen, als es um die Größe eines Kennzeichens für ein Kleinkraftrad ging. Weil sich der Angeklagte damals mit seiner Sichtweise durchsetzen konnte, äußerte er mehr oder weniger offensichtlich den Verdacht, der Bedienstete habe bei dem aktuellen Behördengang nun nachtreten wollen.

Angeklagtererhielt ein Ordnungsgeld

Auch bei der Verhandlung in dieser Woche vor der Ilmenauer Zweigstelle des Amtsgerichts Arnstadt ging es zuweilen hoch her. Mehrfach ermahnte Vorsitzender Türpitz den Beschuldigten, ihn nicht ständig zu unterbrechen und auch der Anwalt versuchte, beschwichtigend auf seinen Mandanten einzugehen. Als das nicht half und sich der Mann beim Plädoyer der Staatsanwaltschaft erzürnt äußerte, verhängte der Richter schließlich ein Ordnungsgeld von 150 Euro.

Die Anklage sah es als erwiesen an, dass die Drohung ausgesprochen wurde. Das hatten die beiden Sachbearbeiter als Zeugen bestätigt, wenngleich sie sich nicht mehr an jedes Detail des Vorgangs erinnern konnten. Weil den Mann ein unverschuldeter Unfall vor mehreren Jahren aus seinem beruflichen Leben riss und er seitdem nur über wenige finanzielle Mittel verfügte, beantragte die Staatsanwaltschaft eine verringerte Strafe von 40 Tagessätzen á 15 Euro.

Der Verteidiger hingegen forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. Er zielte auf den sogenannten Verbotsirrtum ab. Einem solchen könnte sein Mandant erlegen gewesen sein, indem er nämlich auf die Bescheinigung für den Behördenbesuch pochte – und erst heute weiß, dass es so etwas gar nicht gibt. Im Strafgesetzbuch heißt es unter Paragraf 17 nämlich: „Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte.“

Jörg Türpitz vertrat dazu eine andere Auffassung. Spätestens beim ersten Behördenbesuch in Arnstadt sei dem Angeklagten klar ein Weg aufgezeigt worden, wie er zur Zulassung seines Anhängers kommt. Er verhängte eine Strafe von 30 Tagessätzen á 15 Euro, woraufhin die Stimmung im Gerichtssaal völlig kippte und der Mann verärgert die Verhandlung vor ihrem Ende verließ. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Anhänger ist übrigens inzwischen zugelassen. Der Verkäufer aus Jena hatte dazu das Verkehrsamt in Arnstadt besucht und dort die eidesstattliche Versicherung abgegeben.