Unterwasserbilder sollen motivieren

Ilmenau. Stefan Klopf lässt Patienten in Ilmenauer Klinik an seinen Tauchgängen teilhaben. Ausstellung endet im Mai 2020.

Nur einmal im Halbjahr wechseln in der Suchtklinik im Ilmenauer Krankenhaus die Bilder an den Wänden in den langen Fluren und im Foyer. Am Montag war es wieder Bilder-Wechselzeit mit begleitender Vernissage. Eine Anzahl von Klinikpatienten, nebst medizinischem Betreuungspersonal, lauschten im Versammlungsraum den Worten von Klinikchef Joachim Pausch. Ihm kam es bei der Begrüßung des Fotografen Stefan Klopf aus Roth im Landkreis Hildburghausen darauf an, Gleichnisse zur Befindlichkeit der Suchtklinikpatienten mit den Bildern aus der Unterwasserwelt in den Gewässern des pazifischen Raumes herauszufinden. Dabei hob er auf die notwendige Fotografentätigkeit des Tauchens, um zu solchen Aufnahmen zu kommen, wie sie auf den gut zwei Dutzend Fotografien zu sehen sind.