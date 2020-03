„Verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll“: Wie sich ein Hausarzt um die Bewohner des Quarantäne-Dorfes kümmert

Im Ilm-Kreis gibt es aktuell 33 bestätigte Corona-Infizierte. Drei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung in den Ilm-Kreis-Kliniken. Sie kommen alle aus dem Quarantäne-Dorf Neustadt am Rennsteig. Neben den Abstrichstellen in Arnstadt und Ilmenau wird überlegt, darüber hinaus eine Infektionssprechstunde einzurichten, sagte Landrätin Petra Enders (Linke). Vier Medizin-Studenten sollen die Arbeit des Gesundheitsamtes unterstützen und bei ermittelten Kontaktpersonen mit auftretenden Symptomen die Abstriche bei ihnen Zuhause vornehmen. Zwei Erkrankte sind inzwischen wieder gesund. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Inzwischen haben sich die Eindrücke der Landrätin über die Bevölkerung bei der Beachtung der Verordnungen zum Infektionsschutz geändert. Hatte sie zuletzt noch vehement auf Verstöße aufmerksam gemacht und Strafen angedroht, so beobachte sie nun, dass die Menschen im Ilm-Kreis „sehr verantwortungsbewusst, sensibel und rücksichtsvoll“ mit der neuen Situation umgehen. Das träfe inzwischen auch auf die Bewohner in Neustadt zu, wo seit Montag das gesamte Dorf unter Quarantäne steht. Matthias Ullrich, Hausarzt in der Landgemeinde Großbreitenbach, betreue mit Empathie und Herz die Neustädter derzeit medizinisch. Sie bedankte sich bei ihm, aber insbesondere auch für die Arbeit der Pflegedienste, der Verkäuferinnen im Einzelhandel, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, dem Gesundheitsamt, der Rettungsleitstelle, den Rettungsdiensten und der Feuerwehr.

Lösung für Feuerwehr Großbreitenbach gefunden

Für die mit den Absperrungen in Neustadt stark belastete Großbreitenbacher Wehr wurde eine Lösung gefunden. Sie stehen an der Übergabestelle am Sportplatz in Neustadt ab sofort nur noch tagsüber von 6 bis 20 Uhr, in der Nacht ist die Polizei zuständig. Die anderen beiden Absperrstellen sind mobile Straßensperren, um Rettungsfahrzeuge passieren zu lassen. Die Feuerwehren aus Großbreitenbach und Altenfeld waren am Montag in Katzhütte, und nicht, wie irrtümlich geschrieben, in Königsee im Einsatz.

Enders reflektierte in der Telefonkonferenz ihre derzeitige Arbeit. Sie habe sich niemals denken können, Hals über Kopf schwerwiegendste Entscheidungen treffen zu müssen. Diese seien aber notwendig, um die Infektionen einzudämmen und zu verlangsamen. Derzeit kämen täglich 100 vom Gesundheitsamt ermittelte Kontaktpersonen hinzu. Man müsse auch weiterhin frühzeitig und vorausschauend handeln.

Geändert wurden vom Land die Bestimmungen für die Notfallbetreuung der Kinder in Kindergärten. Mittlerweile gehören auch Journalisten und Mitarbeiter aus der Land- und Viehwirtschaft zu den systemrelevanten Berufen und haben damit einen Anspruch auf Betreuung der Kinder. Derzeit werden im Ilm-Kreis 129 Kinder in den Kitas betreut, die Landrätin geht davon aus, dass es jetzt noch mehr werden. Auf der Homepage des Landratsamtes unter www.ilm-kreis.de gibt es ein entsprechendes Antragsformular. Eine Lösung soll sich auch mit den Asylbewerbern in der Arrestanstalt in Arnstadt abzeichnen. Deren Quarantäne-Zeit gehe am 28. März zu Ende, dann sollen sie in Einrichtungen anderer Landkreise verlegt werden. Das habe die Landrätin aber derzeit noch nicht schriftlich zugesagt bekommen. Einen Zwischenfall hatte es für den sozialpsychiatrischen Dienst gegeben. Ein Asylbewerber habe ein lebensgefährliches Getränk zu sich genommen. Er sei inzwischen in die Klinik nach Hildburghausen überwiesen worden.