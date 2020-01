Vereine beantragen mehr Zuschüsse, als Ilmenau ausgeben kann

Ilmenau. Bei der Förderung kultureller Veranstaltungen von Vereinen und Interessengemeinschaften in diesem Jahr steht der Ilmenauer Ausschuss für Sport und Kultur (KUS) vor einem Dilemma: Mit Anträgen im Gesamtwert von über 39.000 Euro ist das tatsächlich vorhandene Budget fast um das Doppelte überbucht. Nun müssen die Mitglieder im Gremium entscheiden, was ihrer Meinung nach eine finanzielle Förderung verdient, was nicht. Denn zur Verfügung stehen lediglich 20.000 Euro im Haushaltsentwurf der Stadt für dieses Jahr.

Wohl auch, um die Auswahl zu erleichtern, stellte Kultur- und Sozialamtsleiter Nico Debertshäuser in der vergangenen KUS-Sitzung nochmals die Förderrichtlinie der Stadt vor. Grundsätzlich nicht gefördert werden konsumorientierte oder kommerzielle Projekte. Was dann noch bleibt, muss für eine „starke Außenwirkung“ von Ilmenau stehen, erklärte der Amtsleiter. „Das ist maßgeblich für die Kulturförderrichtlinie, und es hat seine Berechtigung, das so deutlich zu machen“, sagte Debertshäuser. Voraussetzung ist außerdem eine „Inanspruchnahme sonstiger Zuschussquellen“ – also auch Eigenmittel.

In Summe gingen 39 Anträge von Vereinen und Interessengemeinschaften aus der Kernstadt und 14 Ortsteilen ein. Das Projektvolumen aller Antragsteller für die Veranstaltungen beträgt 203.188 Euro. Die Bandbreite der Wünsche reicht von 257 Euro für die Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt, die den Zuschuss für die Anfertigung von Aufnähern zum Pfingstwanderfest verwenden möchten – bis hin zu einem Antrag des Vereins Kulturelle Koordinierung (Kuko) in Höhe von 2500 Euro für die Durchführung einer Veranstaltungsreihe mit klassischen Konzerten.

Aus dem Ortsteil Jesuborn kommt ein Antrag in Höhe von 1750 Euro für ein zweites Oldtimertreffen. Dass der Kuko mit Abstand die meisten Vorhaben auf der Liste der Förderwünsche stehen hat, dürfte die Mitglieder im Fachausschuss nicht verwundern: Mit 18 Arbeitsgemeinschaften und vier Vereinen ist der Kuko die Dachorganisation für mehrere hundert Kulturschaffende vor allem in der Kernstadt. Da Tina Wittrich (Grüne) als Ausschussvorsitzende gleichzeitig auch Vereinschefin ist, kündigte sie gleich im Vorfeld an, sich bei diesem Thema der Stimme zu enthalten.

Musikalische Veranstaltungen mit hohem Stellenwert

Das Thema Musik wird gerade in diesem Jahr in Ilmenau mit Vorrang behandelt. Denn die Stadt beteiligt sich mit ihrem Marketing am touristischen Mottojahr des Freistaats. „Musikland Thüringen 2020“ lautet die Überschrift.

Gute Karten dürfte also haben, wer in diesem Jahr vor Ort Veranstaltungen anbietet, die zum Thema passen. Darüber hinaus verwies Nico Debertshäuser auf das Budget der Ortsteile, das zur freien Verfügung steht – und damit eben auch für Traditionsveranstaltungen ausgegeben werden könne. Die Höhe der einzelnen Fonds richtet sich nach der Zahl der Einwohner und beträgt im Fall von Langewiesen 30.700 Euro und in Gehren 29.200 Euro.

Ob sich allerdings ein Kleingartenverein mit der Beantragung einer Förderung für seine Weihnachtsfeier durchsetzen kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Bei der ersten Lesung der Liste sorgte dieser Eintrag jedenfalls schon einmal für verdutzte Gesichter.