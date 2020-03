Versorgung mit Energie und Wasser ist im Ilm-Kreis ist gesichert

Die Einwohner des Ilm-Kreises müssen sich um die Versorgung mit Energie und Wasser keine Sorgen machen. Eine Umfrage unserer Zeitung unter Wasserverbänden und Stadtwerken ergab, dass die Situation derzeit stabil ist. Gleichwohl haben sich die Versorger auf die neue Situation eingestellt.

Bei den Ilmenauer Stadtwerken arbeiten vor allem ältere Kollegen von Zuhause aus. Einen Fall von Corona gibt es nicht, gleichwohl wurde ein Kollege, der aus dem italienischen Norden zurückkehrte, unter Quarantäne gestellt, sagte Geschäftsführerin Simone Wienhold-Engelhardt. Auf Kundenbetrieb bei den Stadtwerken wurde schon vor einer Woche verzichtet. Aufträge werden aber weiterhin ausgelöst. Dies sei jetzt auch wichtig für die Baufirmen, so die Stadtwerke-Chefin. „Für die Versorgungssicherheit sehe ich im Moment absolut keine Gefahr“, erklärte sie. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bei der Ilmenauer Wärmeversorgung (IWV) sind Dienstreisen ausgesetzt. Für den Fall einer Ausgangssperre wurden Bescheinigungen an Mitarbeiter ausgegeben, die sich in dringenden Fällen zu den Betriebsstätten begeben müssen, berichtete Geschäftsführer Veit Sengeboden. Ausgedünnt wurde das Büro, viele Mitarbeiter aus diesem Bereich arbeiten im Homeoffice. Auch bei der IWV gab es einen Fall von Quarantäne, nach der Rückkehr eines Angestellten aus dem Portugal-Urlaub. Übernachtungen in den Betriebsstätten sind nicht notwendig - wären aber notfalls auch möglich, so Sengeboden. Zu den Vorsichtsmaßnahmen zählt auch, dass die Monteure derzeit getrennt unterwegs sind.

Beim Personal wird auf Abstand geachtet

Auch beim Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) wird auf deutlich verminderte Kontakte geachtet. „Wir haben unser Augenmerk auf die Ver- und Entsorgung gelegt. Die Verwaltung hat derzeit nicht das Primat“, sagte Werkleiter Wolfgang Treyße und fügte hinzu: „Denn ohne Wasser würden die ganzen Hygienemaßnahmen nicht funktionieren.“ Reduziert wurden die Maßnahmen vor Ort auf das Notwendigste: Das Wechseln von Wasserzählern steht derzeit nicht auf der Agenda, Arbeiten am Leitungsnetz werden auf die Beseitigung von Havarien beschränkt.

Im Bereich Abwasser sind die Mitarbeiter wegen des Umgangs mit Bakterien ohnehin an höhere Standards gewöhnt, aber dass sich nicht mehr als zwei Personen im Pausenraum aufhalten dürfen, ist ein aktueller Ausdruck der Krise. Wolfgang Treyße legt Wert auf Vorsichtsmaßnahmen. Denn einen Ausfall von Fachleuten kann sich der Verband nicht erlauben.

Bei der Stadtwerke Arnstadt GmbH wird das ganz ähnlich gesehen. Während bei Unternehmen mit großem Personalpool Angestellte auch mal die Aufgaben von Kollegen in einer anderen Region übernehmen können, sind kleine Firmen auf die Gesundheit ihrer begrenzt vorhandenen Belegschaft angewiesen. Getrenntes Arbeiten wird deswegen gerade groß geschrieben, erklärte Geschäftsführer Friedrich Reinhard Wilke.

Mitarbeiter haben für Reparaturen möglichst viel dabei

Zudem wurden die Fahrzeuge technisch so ausgestattet, dass die Mitarbeiter alles an Bord haben und möglichst selten die Betriebsstätten des Unternehmens aufzusuchen, um Material zuzuladen. Engpässe müssen die Kunden derzeit nicht befürchten. Das gilt auch im Fall der Stadtwerke Arnstadt Netz. „Aus bisheriger Sicht läuft alles stabil“, versicherte Geschäftsführerin Nicole Preiß. Wegen der Bedeutung der Versorgungsunternehmen sind Vertreter auch im Krisenstab des Landratsamts dabei.

Beim Wasser- und Abwasserverband Ilmenau ist die Versorgung mit Trinkwasser „in der üblichen Menge und Qualität ist gesichert“, teilte Ines Dargel mit, technische Leiterin für den Bereich Trinkwasser. Während die Mitarbeiter die notwendigen Kontroll-, Wartungs- und Bauarbeiten ausführen, wurde der direkte Kundenkontakt „auf das unbedingt notwendig Maß reduziert“. Erreichbar ist der Wavi über Telefon oder Mail.

Keine höhere Störungsrate wird im Kanalbetrieb festgestellt. Eine Bitte hat der Verband allerdings: Feucht- und Kosmetiktücher, Windeln und andere Hygieneartikel gehören nicht in die Kanalisation und sind über den Hausmüll zu entsorgen. „Nur normales Toilettenpapier [...] gewährleistet einen störungsfreien Betrieb“, darauf wies Ines Dargel hin.