Vier Parkplätze für zwölf Häuser

Langewiesen. Nach der Neubeschilderung der Langewiesener Straße In der Weide regt sich Kritik von Anwohnern. Denn seitdem die Straße zur verkehrsberuhigten Zone erklärt wurde, gibt es für zwölf Wohnhäuser nur noch vier Parkplätze. „Man darf noch nicht einmal vor dem eigenen Haus parken. Die Gründe dafür sind allen Bewohnern unerklärbar. Jahrzehnte ist es hier nie zu Komplikationen durch parkende Anwohner oder Beschwerden gekommen. Alle haben sich arrangiert. Rettungsfahrzeuge oder Entsorgungsfahrzeuge hatten immer ungehinderte Durchfahrt“, schrieb unserer Zeitung Thomas Apel im Namen der Bewohner.

Arbeitsbedingt haben Haushalte zwei Autos, bei Geburtstagsfeiern finden Gäste keine Parkmöglichkeiten und Gewerbetreibende haben nun noch kaum die Chance, ihre Fahrzeuge zu be- und entladen, schilderte der Langewiesener. Stattdessen würden Anwohner verstärkt Knöllchen kassieren. „Warum machen Menschen, die von denen bezahlt werden, die täglich deren Gehalt erarbeiten, das Leben schwer? Hätte man alles so gelassen, wie es war!“, ärgerte sich Thomas Apel, der sich fragt, ob es sich bei den Kontrollen um Willkür oder Abzocke handelt.

Diesen Vorwurf weist die Ilmenauer Stadtverwaltung „entschieden zurück“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Einnahmen an Verwarngeldern decken weder die Kosten für die örtlichen Kontrollen noch die Einrichtung der geänderten Verkehrsregelung. Die Maßnahme wurde nicht getroffen, um für die Stadt Ilmenau Einnahmen zu generieren“, wurde in dem von Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) unterzeichneten Schreiben erklärt.

Wie der Stadtchef berichtete, sei die Einrichtung der verkehrsberuhigten Zone vom Langewiesener Ortsteilrat in mehreren Sitzungen beraten und „ausdrücklich gewünscht“ worden. Planung und Bau von Mönchstraße und In der Weide lagen noch im Zuständigkeitsbereich der bis Mitte 2018 eigenständigen Stadt Langewiesen.

Nach der Fertigstellung wurde dann festgestellt, dass die Verkehrssituation in den beiden Straßen wegen der fehlenden Beschilderung beinahe anarchische Zustände annahm: Überhöhte Geschwindigkeiten, Parken auf Gehwegen, an Engstellen, bis hin zum Parken in zweiter Reihe „hatte erheblich zugenommen, so dass es in diesem Zusammenhang zu einer massiven Häufung an Verkehrsgefährdungen und damit verbunden zu Beschwerden durch Bewohner des Ortsteiles gekommen ist“ – so die Sicht des Ilmenauer Rathauses.

Daraufhin beauftragte der Lange-wiesener Ortsteilrat die ab Januar 2019 zuständige Straßenverkehrsbehörde der Stadt Ilmenau, eine Lösung zu finden, „um dem ‘wilden Parken’ sowie dem Geschwindigkeitsproblemen ein Ende zu setzen“, ging aus der Antwort aus dem Rathaus hervor. In zwei Sitzungen – am 18. März und am 20. Mai 2019 – sei die Angelegenheit im Ortsteilrat im Beisein der Straßenverkehrsbehörde besprochen und seien „mehrere, den straßenverkehrsrechtlichen Normen entsprechende Beschilderungs- und Markierungsvorschläge zur Entscheidungsfindung dem Ortschaftsrat vorgestellt“ worden, so Daniel Schultheiß.

Nach der zweiten Tagung zum Thema wurde „der Beschluss durch den Ortschaftsrat zur Beschilderung eines verkehrsberuhigten Bereiches mit entsprechender Parkflächenmarkierung“ gefasst.

Dass der Parkraum in den beiden Straßen „aufgrund der örtlichen Gegebenheiten begrenzt ist“, räumte die Stadtverwaltung ein. „Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Anwohner ihre Fahrzeuge möglichst in der Nähe ihres Wohnhauses bzw. ihrer Wohnung abstellen möchten“, erklärte Schultheiß. In den eng bebauten Straßen In der Weide und der Mönchstraße könne dies nicht jedem Anwohner garantiert werden. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich eine Stellfläche oder eine Garage auf dem eigenen Grundstück zu errichten, müsse öffentlichen Verkehrsraum in Anspruch nehmen. Ausgenommen seien davon Anwohner mit körperlicher Beeinträchtigung.

Um die Situation zu entschärfen habe die Stadt Ilmenau in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat Langewiesen einige der ursprünglichen Parkzeitbeschränkungen auf öffentlichen Parkplätzen und im Bereich der Hauptstraße gänzlich aufgehoben. „Ein Parken ist dort nunmehr auch durch Anwohner zulässig und möglich“, so der Oberbürgermeister.