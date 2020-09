Ilmenau. Am Ilmufer in Ilmenau sind sieben Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung geplant. Gebaut wird bis Ende nächsten Jahres.

Vierte Stadtvilla in Ilmenau entsteht am Ilm-Ufer

Der Bau einer weiteren Stadtvilla hat am Ilm-Ufer in Ilmenau begonnen. Eigentlich sollte es schon im Frühjahr losgehen, doch fiel in diese Zeit der Beginn der Coronapandemie. „Wir hatten eine undurchsichtige Marktlage und warteten noch ab“, sagt Projektentwickler Marek Schramm. Der Neubau entsteht in direkter Nachbarschaft zur Ilm. Auf der anderen Seite stehen bereits drei Stadtvillen, die Schramm in den Vorjahren bauen ließ.