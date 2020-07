Von Knöpfer und der Wachsenburg inspiriert

Stimmungen von Landschaften, aber auch Stilleben und Architektur bannten 15 Mitglieder des Mal - und Zeichenzirkel Arnstadt von Freitag bis Sonntag bei einem Pleinair rund um das Knöpferhaus auf Leinwand und Papier. Zirkelleiterin Tatjana Mitschenko gab den Teilnehmern manch handwerklichen Tipp zur Gestaltung ansprechender Bilder. So auch der Vereinsvorsitzenden Gerlinde Simchen, deren Farben im Hintergrund einer Ansicht der Wachsenburg noch zu dunkelgrün waren, dafür habe sie aber schöne Schäfchenwolken gemalt, so die künstlerische Leiterin. Kirstin Heinemann hatte am Samstagmittag schon ihr Aquarell mit der Wachsenburg fertig. „Sie malt professionell, es ist aber ihr Hobby“, lobte Mitschenko. Die meisten saßen im Garten vom Knüpferhaus, dem Elternhaus des Malers Otto Knöpfers, der sich von der Landschaft und den Menschen rund um die Drei Gleichen inspirieren ließ. Barbara Langenhan probierte sich das erste mal mit Acrylfarben aus. Sie hatte vor, eine Mohnblumenwiese zu malen, die sie als Vorlage auf dem Handy hatte. Andere zeichneten Blumen in der Vase, aber auch einen Birnenstrauch, der im Garten stand. Gerade jetzt im Sommer trifft sich der Malkurs immer donnerstags um 16 Uhr nicht in der Bachschule in Arnstadt wie sonst, sondern draußen an der frischen Luft. Am 6. August möchte man an der Braunsteinmühle und dem Mühlencafé in Geraberg und am 27. August in Gräfenroda seine Malutensilien auspacken. Eine Ausstellung der Bilder ist derzeit wegen der Corona-Schutzbestimmungen nicht vorgesehen. „Ich bin heute in den Farbtopf gefallen“, gibt eine Künstlerin zu, dabei hat ihr Blumenbild eine satte Schönheit bekommen, wenn man das als Laie sagen darf. Der Zeichenzirkel ist über weitere Mitstreiter dankbar, das können durchaus auch Anfänger sein, sagte die Vereinsvorsitzende. Sie möchte dann aber auch noch die anderen fertigen Arbeiten sehen, um auch von denen weiter zu lernen. Man muss ja nicht gleich ein Knöpfer werden.