Vor Weihnachten kein Haushalt 2020 für den Ilm-Kreis

Am 6. November wurde der Haushaltsentwurf 2020 im Kreistag eingebracht, seitdem in den Fachausschüssen diskutiert. In der letzten Minute, am Dienstag im Finanzausschuss, hatte man auch noch einen gangbaren Kompromiss gefunden, wie die Kritiker der CDU/FDP, Freien Wähler und AfD noch zur Zustimmung zu bringen sind. Landrätin Petra Enders (Linke) hatte sich das so gedacht: Sie stützt mit zusätzlichen 1,3 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land die Kreisumlage, dadurch müssten die Kommunen weniger zahlen. Fehlende Investitionsmittel würde man durch eine zusätzliche Kreditaufnahme von 1,6 auf dann 5,6 Millionen Euro erzielen. Diese Geld wiederum, hoffte sie, über einen vage angekündigten Investitionszuschuss des Landes irgendwann wieder zurückzubekommen.

Für den Fraktionsvorsitzenden von Linke, Grüne, SPD, Eckhard Bauerschmidt, war das ein faires Angebot, ein moderner Haushalt, den man heute noch beschließen könnte. „Noch vor Weihnachten eine gute Sache tun“, nannte er das in Blickrichtung Opposition. Doch die dachte gar nicht daran. Lars Oschmann, Fraktionsvorsitzender der CDU/FDP-Fraktion, stellte fest, dass die Kreisumlage um 4,3 Millionen Euro angehoben wird, sah Handlungsspielraum bei den beabsichtigten 24 neuen Personalstellen, prangerte die Kommunalisierung des öffentlichen Nahverkehrs als Murks an, der eine Million Euro mehr koste als der private ÖPNV zuvor. Über die Beraterleistung von 300.000 Euro wolle er da gar nicht reden. Er forderte eine Prioritätenliste für Schulinvestitionen und dass die Landrätin 22 beabsichtigte neue Personalstellen streicht. Die AfD empfand diesen Auftritt als „gespielte Empörung“ und bezeichnete den Kompromissvorschlag der Landrätin als „vorbereiteten Deal“. Lars Petermann, Fraktionschef der Freien Wähler und Bürgermeister von Stadtilm, stellte fest, dass seit 2012 im Landratsamt 70 neue Stellen geschaffen worden sind. Einige brauche man wirklich nicht, welche, das sage er erst später. Bisher sieht der Haushaltsentwurf 33,5 Millionen Euro an Personalkosten vor, das entspricht einem Viertel des gesamten Verwaltungshaushaltes und einer Steigerung um zwei Millionen Euro gegenüber dem letzten Jahr. Die Landrätin hatte erläutert, dass die zusätzlichen Stellen notwendig seien, um vom Land und vom Bund auferlegte Aufgaben erfüllen zu können. Das betrifft das Bundesteilhabegesetz, den Pflichtumtausch der Führerscheine, die Vorbereitung der Volkszählung. Als sich in der Kreistagssitzung nach einer Stunde Diskussion andeutete, dass die Landrätin für den Haushalt an diesem Tag keine Mehrheit findet, traten noch einmal die Linken-Politiker Frank Kuschel und Eckhard Bauerschmidt auf, um ihr den Rücken zu stärken. Schließlich gab es eine Unterbrechung und eine Beratung der Fraktionsvorsitzenden. Die einigten sich darüber, dass der Haushaltsbeschluss vertagt wird. Zunächst sollen am 8. Januar Kreisausschuss und Finanzausschuss über Änderungsanträge der Fraktionen entscheiden, die, so hofft die Landrätin, auch bis dahin vorliegen. .