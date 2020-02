Was die Bundeswehr im Irak macht

Interessiert sich keiner mehr für die Aufgaben der Bundeswehr oder war der Wintereinbruch zu heftig? Als Hauptmann Tobias Gerlach am Freitag an der Volkshochschule seinen Vortrag halten wollte, war außer einem Mitarbeiter der Bildungseinrichtung keiner erschienen. Dabei kommt er aus Ilmenau, hat am Lindenberg-Gymnasium sein Abitur gemacht, in Hamburg Politikwissenschaft studiert und ist seit 2005 bei der Bundeswehr, mittlerweile Bezirksjugendoffizier für Thüringen. Als solcher spricht er mit Schülern über die Sicherheitspolitik, erklärt den Auftrag der Bundeswehr und macht Öffentlichkeitsarbeit für die Armee im In- und Ausland, unter anderen war er schon in Afghanistan und im Nordirak. Dass er jetzt vor zwei Zuschauern steht, machte dem 32-Jährigen nichts aus, seinen Vortrag hielt er dennoch. Militärisch korrekt und in einem ordentlichem Tempo. Er begann mit dem angespannten Verhältnis der USA mit Iran, das vor Kurzem noch zu explodieren drohte, nachdem es auf eine Militärbasis im Nordirak einen Raketenanschlag mit einem getöteten Amerikaner gab. Daraufhin töteten die Amerikaner mit einem Drohnenangriff einen iranischen General, was völkerrechtlich umstritten sei. Daraufhin gab es Aufstände von Volksmobilisierungseinheiten (Milizen) vor der amerikanischen Botschaft in Bagdad, Trauerzüge und schließlich Raketen aus dem Iran auf US-Militärstützpunkte im Irak, ohne weitere Konsequenzen der Amerikaner. Als Presseoffizier war Gerlach 2018 drei Monate im Nordirak, als die Verteidigungsministerin mit sieben Bundestagsabgeordneten die deutschen Truppen besuchte. Es ging um eine Mandatsverlängerung der Bundeswehr für die Stationierung im Irak. Deutschland unterstützt die Kurden mit Hilfslieferungen, bilde die Ausbilder der irakischen Armee an Gewehren und an Fahrzeugen aus, lehre für die Rekrutenausbildung Methodik und Didaktik.