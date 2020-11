Wegen möglicher Fluchtgefahr: Haftbefehl nach Verhandlung erlassen

Immer wieder sorgten im vergangenen Jahr Vorfälle am Ilmenauer Bahnhof für Schlagzeilen: Es gab Pöbeleien gegenüber Passanten, verbale Auseinandersetzungen und Prügeleien. Nach einem extremen Vorfall wurde in dieser Woche einer der Täter verurteilt. Er hatte nicht nur einen damals 16-Jährigen mit der Faust geschlagen und ihn mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten, sondern zudem einen Polizisten derart verletzt, dass dieser vorübergehend dienstunfähig war. Zum Verfahren gegen den 23-Jährigen aus Eritrea, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Tätlichkeiten gegenüber Vollstreckungsbeamten, kamen noch weitere Anklagen.

Blutigen Verbandauf Krankenschwester geworfen

Dazu zählten das Mitführen von 0,5 Gramm Marihuana, sowie Beleidigungen gegenüber medizinischem Personal in der Notaufnahme der Ilm-Kreis-Kliniken. Dabei beschimpfte der Mann die ihn behandelnde Krankenschwester, bespuckte sie und warf seine blutigen Kompressen nach ihr. Weil sein Antrag auf Asyl in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen rechtskräftig abgelehnt wurde und nach Einschätzung des Gerichts Fluchtgefahr besteht, wurde gegen den Afrikaner nach der Verhandlung Haftbefehl erlassen.

Zunächst begann der Abend im Dezember 2019 damit, dass sich der später geschlagene 16-Jährige zu dem Angeklagten gesellte, um mit ihm Whisky-Cola zu trinken. Aus einer kumpelhaften Kappelei entwickelte sich nach Zeugenangaben eine ernsthafte Auseinandersetzung, zu der die Polizei gerufen wurde. Nur widerwillig wurde den Beamten eine Bankkarte als vermeintliches Ausweisdokument ausgehändigt. Provokant soll der Angeklagte dann einen mobilen Lautsprecher ausgepackt und mit voller Lautstärke angemacht haben.

Nachdem er der Aufforderung nicht folgte, das Gerät auszuschalten, wurde der Lautsprecher kurzzeitig konfisziert, was den Angeklagten dazu verleitete, einer Polizistin einen Becher mit Alkohol gegen den Rücken zu werfen. Als ihr Kollege eingreifen wollte, kam es zu einer Rangelei, bei der der Angeklagte den Beamten zweimal gezielt mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der 23-Jährige ist für die Polizisten kein Unbekannter. Oft soll er bei Kontrollen betrunken gewesen sein – wenngleich nie so, dass die Beamten meinten, er sei nicht mehr Herr seiner Sinne. An Details vermochte sich der aus einer Strafanstalt Vorgeführte unter Verweis auf seinen benebelten Zustand nicht erinnern.

Richter fragt nach Alkoholgenussund Grundsätzen des Korans

Auf Nachfrage von Richter Jörg Türpitz, wie der regelmäßige Konsum von Alkohol mit seiner Religion in Einklang zu bringen sei, antwortete der bekennende Muslim, dass das nichts miteinander zu tun habe. „Wenn ich Probleme habe, dann trinke ich“, sagte er.

Das tat er als ehemaliger Schüler einer Koranschule recht häufig, denn nicht anders als mit Gewöhnung konnte sich das Gericht erklären, wie der Mann trotz hoher Werte von jeweils über zwei Promille durch Zeugen als vergleichsweise zielorientiert handelnd beschrieben wurde. Deswegen schied eine Schuldunfähigkeit aus.

Ähnlich schilderte es die Krankenschwester, auf die der Angeklagte im Mai dieses Jahres traf. Da war er selbst Opfer einer Auseinandersetzung und wurde von einem Passanten mit einer stark blutenden Wunde am Kopf in die Notaufnahme gebracht. Nach seiner Chipkarte befragt, nahm die Eskalation ihren Lauf: In Richtung der Angestellten spuckte der Mann über das Plexiglas hinweg, beschimpfte sie als „Nazi“ und traf sie mit Würfen seiner blutigen Kompressen. Aus Sicht von Jörg Türpitz war das die „abscheulichste“ Tat. „Was bildet sich ein Mensch ein, sich so gegenüber jenen zu benehmen, die einem helfen wollen?“, fragte der Richter.

Nach Abschluss seines Plädoyers fand auch der Staatsanwalt deutliche Worte für den Angeklagten. „Solche Leute wie Sie bringen mit ihren Handlungen andere in Misskredit. Das ist der Grund dafür, dass es in der Gesellschaft immer mehr Ablehnung bis hin zu Hass gegenüber Einwanderern gibt“, fand die Anklagevertretung.

Seit seinem dreijährigen Aufenthalt in Deutschland gab es fünf Verurteilungen, die meisten davon wegen Diebstahls geringfügiger Sachen. Weitere Verfahren stehen bereits an. Für die aktuell verhandelten Taten sprach der Richter als Urteil ein Jahr und zehn Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung aus. Weil dem Mann die Abschiebung bevorsteht, wurde wegen des Verdachts der Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen.