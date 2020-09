Wegen verfassungswidriger Parolen im Einsatz: Beamte kassieren Beleidigungen

Am späten Dienstagnachmittag haben Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses Am Eichicht in Ilmenau die Polizei alarmiert, weil ein Nachbar in seiner Wohnung verbotene nationalistische Parolen schrie. Die Beamten rückten aus und trafen in besagter Wohnung auf einen polizeibekannten Mann.

Der 52-Jährige war stark alkoholisiert und zeigte wenig Einsicht. Er beleidigte die Polizisten massiv und wurde immer aggressiver. Die Beamten nahmen ihn in Unterbindungsgewahrsam und brachten ihn zur Polizeidienststelle.

Der 52-Jährige muss sich nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Beleidigung verantworten.

