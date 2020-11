Weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt von Ilmenau

Ilmenau. In Ilmenau wurde am Montag die Installation der Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone fortgesetzt. Die Firma Elektro-Schönefeld hängte die Lichterkränze zwischen den Geschäftshäusern auf. Zugleich rollten die beiden großen Weihnachtsbäume für den Apothekerbrunnen und am Hotel Tanne in der Lindenstraße an. Einen Weihnachtsmarkt hingegen gibt es in diesem Jahr nicht: Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Der Vorsitzende des Vereins Attraktives Ilmenau, Rolf Macholdt, kündigte ab 4. Dezember kleine Aktionen am Apothekerbrunnen an. Händler der Innenstadt wollen ihre Geschäfte weihnachtlich gestalten.