Weihnachtszauber im Arnstädter Theater

Wer kennt das nicht? Der Baum ist geschmückt, die Plätzchen sind gebacken, der Glühwein ist aufgewärmt, ein paar Freunde kommen vorbei und man tauscht Geschenke aus. Findet dieser Austausch allerdings auf der Theaterbühne statt, darf das ganze Publikum dran teilhaben. So geschehen bei der diesjährigen Weihnachtsgala des Theaters im Schlossgarten. Seit ein paar Jahren ist es schöne Tradition, dass die Darsteller der aktuellen Musical Produktionen mit Großstadt Entertainment Paderborn kurz vor dem Fest zu einem „Weihnachtszauber“ einladen. Da die aktuelle Produktion „Der Zauberlehrling“ nach erfolgreicher Arnstadt-Premiere gerade in Merzig und Bremen gastierte, waren es diesmal allerdings die Darsteller aus anderen Produktionen, die auf der Bühne standen.

Die meisten sind in Arnstadt keine Unbekannten und mit Alexander Jahnke sogar ein TV-Star. 2017 war er Zweitplatzierte der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Er ging schon als Hauptdarsteller im Musical „Grease“ auf Tour und sang den offiziellen Song der Vierschanzentournee. „Dein Wind“ war denn auch einer der Höhepunkte im Programm und Jahnke ohne Zweifel der beste Sänger der sechs Mitwirkenden. Jenny Schlenzker wirkte als Gastgeberin zwar etwas hyperaktiv, zauberte aus allerlei Schachteln, umfunktionierten Keksdosen und Tüten aber so manchen, nicht nur weihnachtlichen Song hervor. Dass sich die Gala eben nicht nur auf klassische deutsche Weihnachtslieder konzentriert, war schon in den letzten Jahren ihre Stärke. Natürlich duften ein paar Klassiker nicht fehlen, wobei das Publikum herzlich zum Mitsingen aufgefordert wurde. Es gab aber auch wenig Bekanntes zu hören, wie ein Stück aus dem Musical „Wonderland“, das die Alice-Geschichte aufgreift und dessen Text Annika Stumpp für die Arnstädter Aufführung selbst übersetzte. Dem Amerikaner Michael Moore waren dortige Hits wie „White Christmas“ vorbehalten. Garniert wurde das Ganze mit mal humorvollen, mal eher makabren Geschichten rund ums Weihnachtsfest, die Joeri Burger vom Schwarz-Weiß-Theater aus Köln, dass in wenigen Tagen mit „Die Drei von der Tankstelle“ in Arnstadt gastieren wird, vorgetragen hat .Natürlich durfte auch „Special Guest“ Michael Streckenbach, Arnstadts musikalischer Hausmeister mit seiner Mundharmonika nicht fehlen. „Alles selbst beigebracht“, verriet er. „Ich habe einfach angefangen zu spielen und irgendwann hat es geklappt.“Arnstadts-Theater-Weihnachtsgala mag nicht das gewesen sein, was Liebhaber traditioneller Weihnachtskonzerte so erwarten, ein Besuch bei guten Freunden war es aber allemal. Und Geschenke musikalischer Art gab es noch obendrauf.