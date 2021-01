Winterdienst läuft in Ilmenau auf vollen Touren

Ilm-Kreis Noch sind keine Langlaufspuren in der Region gelegt. Das Ilmenauer Ordnungsamt kündigt verstärkte Kontrollen wegen Skitourismus an.

Am Wochenende haben viele Ausflügler das schöne Winterwetter zu Spaziergängen, zum Langlauf und Rodeln am Rennsteig im südlichen Ilm-Kreis genutzt. Das führte teilweise zu großen Menschenansammlungen auf Parkplätzen und Rodelwiesen. Er verstehe jeden, der in die Natur will, sagte Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Nachfrage unserer Zeitung. Das mache er schließlich auch mit seinen Kindern. Es gebe aber um Ilmenau herum hunderte Kilometer Wanderwege und etliche Rodelhänge, da müsse man sich nicht im Pulk treffen, sondern könne sich in der Natur aus dem Weg gehen.

Die Stadt Ilmenau selbst hat im Zeitraum vom 28. bis 30. Dezember Kontrollen im Bereich Auerhahn, Stützerbach und anderen Gebieten durchgeführt, um die Einhaltung der Corona-Regeln durchzusetzen. Da aber auch die Ilmenauer Tourismusgebiete regelrecht überrannt wurden und das zu einem nicht unerheblichen Verkehrs- und Parkchaos geführt hat, erfolgte zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs vorrangig die Ahndung von extrem verkehrsgefährdend abgestellten Fahrzeugen auf den Vorfahrtsstraßen außerhalb der geschlossenen Ortschaften sowie im Bereich von Forst- und Feuerwehrzufahrten, mit dem Ziel, Rettungswege freizuhalten. Vom 1. bis 3. Januar erfolgten die Kontrollen dann in Zuständigkeit der Polizei. Allerdings beabsichtigt das Ordnungsamt der Stadt Ilmenau, die Kontrollmaßnahmen in dieser Woche und am kommenden Wochenende mit aufgestocktem Personal weiter zu intensivieren.

60 Fahrzeuge und 100 Beschäftigte für den Winterdienst einsatzfähig

Bisher hat die Stadt Ilmenau aber noch keine Skiwanderwege oder Loipen angelegt, da hierfür die Schneedecke noch nicht ausreicht. Skiwanderwege werden um Oehrenstock und Manebach ab 15 Zentimeter Schneehöhe mit einem Quad mit Spurgerät angelegt, die Pistenraupe spurt Loipen ab 30 Zentimeter Schneehöhe, das passiere dann aber nur um Frauenwald und Stützerbach herum. Sport- und Betriebsamtsleiter Lars Strelow geht davon aus, dass die ersten Langlaufspuren spätestens zum Wochenende für die Wintersportler bereit stehen.

Derweil ist die Stadt täglich mit dem Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen beschäftigt. Hierfür stehen 70 Mitarbeiter aus dem Sport- und Betriebsamt sowie 30 Beschäftigte aus zehn beauftragten Firmen zur Verfügung. Im Einsatz sind weiterhin 40 Streufahrzeuge und 20 Transporter, um für die Verkehrssicherheit in der knapp 40.000 Einwohner zählenden Stadt zu sorgen. Es laufe alles planmäßig, sagte Strelow.

Auf der Website des Regionalverbundes Thüringer Wald sind alle aktuell präparierten Strecken unter dem Link gemeldet.