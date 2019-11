Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohlige Wärme beim Lichterfest in Ilmenau

Unter Hunderten von Besuchern beim Lichterfest in der Ilmenauer Einkaufsmeile fanden sich auch Victoriia Noskova (links) und Anton Kochuev. Am Apothekerbrunnen ließen sie sich den ersten Glühwein schmecken. Am Café Victoria verströmte Holzfeuer aus der Feuerschale wohlige Wärme. Die Besucher stürmten die Geschäfte. Dietmar Kerst von den Kaufleuten ist zufrieden: „Mit Live-Musik und einer LED-Show haben wir neue Akzente gesetzt.“ Die Werbung in den sozialen Netzwerken habe man intensiviert und in Geschäften 5000 Flyer verteilt. Die Händlergemeinschaft wachse weiter zusammen. Er habe am Glücksrad noch nie so viele gestiftete Preise verlost. so Kerst.