Wümbacher spendet Weihnachtsbaum für den Ort

Seit Mittwochnachmittag schmückt eine acht Meter hohe Weißtanne den Anger von Wümbach. Punkt 15 Uhr begannen David Feuerpfeil und Tino Röpke vom Sport- und Betriebsamt gemeinsam mit „Baum-Doc“ Thomas Hofmann und Stephan Fink am Kran mit den Arbeiten zum Aufstellen des Weihnachtsbaums. Er stammt aus dem Garten von Robert Jäcklein, der nur wenige Straßen weiter im Ort wohnt. Für die Helfer war die Weißtanne in Wümbach der fünfte Einsatz zum Aufstellen von Weihnachtsbäumen nach dem Marktplatz und dem Kirchplatz in Ilmenau, Ilmenau-Roda und dem Markt von Gräfinau-Angstedt.