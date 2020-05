Zarte Farbigkeit mit Blick in die Landschaft

An den kürzlich dem Ilmenauer Goethe Stadt Museum geschenkten beiden Landschaftsaquarellbilder des Ilmenauer Malers Paul Walter Heider (1909-1986) hängt ein langes Stück Familiengeschichte der in Ilmenau seit Goethes Zeiten angestammten Familie Blumröder. Gerhard und Herta Blumröder, geb. Eiternick, kauften Mitte der 50-er Jahre vom Ilmenauer Maler und Grafiker Paul Walter Heider zwei Landschaftsaquarelle. „Ich weiß von Tante Hertas Kunstsinnigkeit und ihrer engen Verbundenheit mit Kultur, Kunst, Heimat- und Stadtgeschichte und zuallererst mit Goethe. Das blieb so bis zu ihrem Tod am 21. März 2020. Am 15. Mai wäre sie 100 Jahre alt geworden“, erzählt Günter Andrä, der Vorsitzende des Heimatgeschichtsvereins Ilmenau. Er kennt die Heider-Aquarelle seit seiner Jugendzeit. „Die Bilder in ihrer zarten Farbigkeit mit Blick in die Landschaft um Ilmenau hingen in Blumröders guter Stube und strahlten wohltuende Behaglichkeit aus.“ Enkel Johannes Hubbe mit Gattin Antje, und den Kindern Florentine und Justus aus Brandenburg löste im Familienauftrag von Mutter Ingrid und Onkel Götz Blumenröder den Haushalt von Oma Herta auf. Der Familienrat entschied, dass die beiden Heider-Bilder an ihrem Entstehungsort verbleiben sollten. Als Schenkerin tritt Herta Blumröders Tochter, Ingrid Hubbe, auf. Der Empfänger ist das Goethe Stadt Museum, Museumsleiterin Kathrin Kunze schreibt nach der Übergabe der Bilder an Johannes Hubbe: „Ich möchte Ihnen auf diesem Wege herzlich für Schenkung der beiden Aquarelle von Walter Heider danken. Ich bin gerade dabei, den sehr großen Nachlass von Walter Heider zu ordnen, den wir im Jahr 2017 von seiner Tochter, Ulrike Schalldach, geschenkt bekamen.“ Sie versichert, die Bilder im Depot Grafik Kabinett an die Wand zu hängen, wo sie in Gesellschaft mit den anderen Werken Walter Heiders sind. Sicherlich werde es eines Tages wieder einmal eine Sonderausstellung zu dem Thema geben können.