Zeichen gegen Gewalt an Frauen in Ilmenau

Ilmenau. Als Zeichen gegen Gewalt an Frauen wurde am Montag in Ilmenau eine Flagge gehisst. Begleitet wurde die Aktion von Gleichstellungsbeauftragter Katrin Reif, Sascha Kielholz-Heyer, dem Koordinator des Mehrgenerationenhauses Alte Försterei, Christine Spira vom Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung der Universität, Johanna Kielholz vom Weißen Ring und Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos / von links). Wie Katrin Reif sagte, komme dem Thema gerade in Zeiten der Corona-Beschränkungen eine besondere Bedeutung zu. Zwar liegt noch keine Statistik vor, doch man könne davon ausgehen, dass die Zahlen häuslicher Gewalt in diesem Jahr steigen werden. Nicht immer sind davon Frauen betroffen, unter den Opfern sind zu 20 Prozent auch Männer.