Zukunft: Elektrobus fährt automatisiert vom Bahnhof zur Uni

In den 1950er Jahren wurde der Tempomat erfunden, es kamen nach und nach Anti-Blockiersystem, Bremsassistent und Abstandsregler im Auto hinzu. 2021 könnte in Ilmenau der erste elektrisch betriebene Kleinbus automatisiert in Ilmenau fahren. Das hat eine Machbarkeitsstudie vom „Büro autoBus“ in Berlin ergeben, die für 30.000 Euro nach einem Kreistagsbeschluss in Auftrag geben worden ist. Das Büro erprobt seit 2016 Busse ohne Fahrer auf deutschen Straßen.

Constantin Pitzen und Christoph Marquardt stellten am Donnerstag die Studie im Thüringer Innovationszentrum Mobilität in Ilmenau den Mitgliedern des ÖPNV-Ausschusses des Kreistages vor. Bis hin zum autonomen Fahren seien fünf Ausbaustufen notwendig, von Start bis Ziel sei dann kein Fahrer mehr nötig, davon sei man aber noch weit entfernt. Man könnte es jedoch, so die Planer, bis 2021 auf Stufe 4 geschafft haben, wenn die Bundesregierung die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat. Das bedeute dann, dass der Fahrer des Fahrzeugs den Fahrbetrieb von einer Leitstelle aus überwacht. Die Geschwindigkeit läge bei maximal 25 km/h und die Strecke müsse eine Art Schlauch sein.

Ein automatisierter Ortsbus fährt bereits in Wusterhausen (Brandenburg) seit Juli im ÖPNV-Netz, auf der Insel Sylt erfolgte bereits die Einmessung einer Strecke für den automatisierten Kleinbusverkehr, weitere Projekte soll es in Bayern und Leipzig geben. Aber auch Gera, Eisenach und Nordhausen planen solche Mobilitätskonzepte.

Streckenverläufe untersucht

Für den Ilm-Kreis untersuchten die Planer Streckenverläufe für ein Pilotprojekt: Ilmenau Bahnhof bis Campus der Universität; Zubringer oberhalb der Krankenhausstraße zur Stadtbuslinie in Ilmenau; Bahnhof - Technische Universität - Langewiesen bis möglichen Halt auf ICE-Strecke bei Wümbach; Anbindung von Heyda an die Kernstadt; Zubringer zum Industriegebiet Erfurter Kreuz und Bürgerbus im Raum Großbreitenbach. Sie kamen zum Ergebnis, dass man hinter dem Ilmenauer Bahnhof von Gleis 2 „irgendwie am Haus vorbei“ (gemeint war das Innovationszentrum Mobilität) zur Mensa, weiter auf dem Fußweg über den Campus bis hin zum Berufsschulzentrum am wahrscheinlichsten fahren könnte. Das setze allerdings Straßenbau voraus.

Die Kleinbusse werden derzeit von zwei französischen, zwei deutschen und einem amerikanischen Hersteller produziert (330.000 Euro), sie seien für Strecken von zwei bis zehn Kilometer ausgelegt. Knackpunkt bei der Umsetzung seien die Kosten. Für die geplante Strecke in Ilmenau mit zwei Bussen wurden 2,15 Millionen Euro errechnet, davon könnte das Umweltministerium 1,3 Millionen fördern, hinzu kämen Kosten für Personal und Betriebskosten, sagte Klaus Augsburg vom Innovationszentrum Mobilität. Die Universität würde das Projekt „Automatisiert fahrende elektrische Linienbusse im Ilm-Kreis“ unterstützen, müsse sich aber selber noch um ein Förderprojekt bemühen. Die technologische Aufwertung für Stadt und Universität sei nicht hoch genug zu bewerten. Ein Förderantrag müsse bis Ende März abgeben sein, entweder vom Landkreis, von der Personenverkehrsgesellschaft oder vom Ilmenauer Omnibusverkehr.

Landrätin Petra Enders (Linke) möchte als nächstes neben dem Landkreis und der Uni auch die Stadt Ilmenau mit an einen Tisch holen, da für einen Streckenausbau auch die Infrastruktur angepasst werden müsse. Es sei derzeit ein Projekt mit vielen Fragezeichen, „aber man muss auch irgendwann einmal anfangen“, sagte sie. Zudem müssen die Ausgaben noch im Haushalt 2020 dargestellt werden. Möglich sei auch die Mitfinanzierung durch private Unternehmen.