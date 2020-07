Ilmenau. Seit Donnerstag wird die 14 Jahre alte Miriam Schulz vermisst. Sie stammt aus einem Jugendheim in Ilmenau und wurde letztmalig in Dresden gesehen.

Zuletzt in Dresden gesehen: 14-Jährige aus Ilmenau wird vermisst

Wie die Polizei am Samstag informiert, wird Miriam seit Donnerstagnachmittag (2. Juli) im Kinder- und Jugendwohnheim in Ilmenau vermisst. Zuletzt wurde sie am gestrigen Freitagnachmittag gegen 13 Uhr in Dresden in der Konrad-Freiberg-Straße vor einem Netto-Markt gesehen.

Ein Bilder der Vermissten. Zur Verfügung gestellt von der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Foto: Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Miriam wird folgendermaßen beschrieben:

Größe: 170 – 175 Zentimeter

Gewicht: 102 kg

Haarfarbe: schwarz gefärbt

Kleidung: dunkelgraue, größere Handtasche, graue Leggin, graues T-Shirt

Besonderheiten: feste Zahnspange

scheinbares Alter: 18 Jahre

Falls Sie Maria gesehen haben oder Hinweise zu ihrem aktuellem Aufenthaltsort geben können, bittet die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau um Rückruf unter der Telefonnummer 03677-601124.

Das Bild der Vermissten darf bis auf Widerruf im Internet und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.