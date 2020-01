Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zustimmung für Haushalt der Landgemeinde Großbreitenbach

In Rekordgeschwindigkeit rasselte Bürgermeister Peter Grimm (SPD) die Eckdaten für den Haushalt 2020 der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach in der Stadtratssitzung am Dienstag herunter. „Ich will es ja auch nicht zu lang machen“, sagte er. Dennoch blieb einem Stadtrat eine Haushaltsstelle nicht verborgen und er erkundigte sich danach. „367.850 Euro Sonderaufwendungen für Beschäftigte“, las er aus dem Verwaltungshaushalt vor und erntete nicht nur beim Bürgermeister, auch bei der neuen Kämmerin Katrin Steinborn und ihrem Mitarbeiter Mario Tresselt fragende Gesichter. Das müssen ganz viele Einzelpositionen sein, hieß es zunächst. Daraufhin scherzte ein anderer Stadtrat: „Eine Kreuzfahrt für alle, oder was?“ Man solle doch am besten ins Rathaus kommen und sich dann dort konkret Auskunft geben lassen, schlug Grimm vor.

Auf Nachfrage unserer Zeitung konnte die Kämmerin das Geheimnis um den sechsstelligen Betrag lüften. Das geschah aber erst, nachdem die Stadträte – gänzlich unwissend zu dem Sachverhalt – dem Haushalt bis auf zwei Enthaltungen ihre Zustimmung an diesem Abend gegeben hatten. Und bisher war auch keiner bei der Kämmerin und hat sich dazu im Nachhinein Erkundigungen eingeholt. Dann hätte er erfahren können, dass es bei dieser Position um sonstige Ausgaben ging als Sammelbegriff für: Dienst- und Arbeitskleidung der Feuerwehr, Bauhof, Winterdienst, Aus- und Weiterbildung, Feuerwehreinsätze, Wartung und Pflege der EDV-Anlagen, Stadtfeste, Märkte, Verstaltungen und Bibliothek. Eine weitere Unklarheit konnte jedoch schon am Abend ausgeräumt werden. „Dienstbezüge persönlicher Berater“. Dabei handelt es sich um die Sekretärin des Bürgermeisters. Den Begriff hatte man von der Stadt Großbreitenbach übernommen. Bevor den Haushalt die Kommunalaufsicht zur Überprüfung bekommt, soll der Passus geändert werden. Dass im Rathaus ein leitender Beamter einzustellen ist, erfuhren die Stadträte aus dem Stellenplan. Es wird eine Beamtin sein, die dazu ein duales Studium absolviert. Die Personalausgaben im Haushalt betragen 2,35 Millionen Euro. Das Haushaltsbudget der Landgemeinde sieht im Verwaltungshaushalt 8,9 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt 3,52 Millionen Euro vor. Die geplanten Investitionen hängen aber mit dem Dorferneuerungsprogrammen in Altenfeld, Böhlen, Neustadt und Gillersdorf zusammen. Es sei längst nicht sicher, ob auch alle beantragten Maßnahmen bewilligt werden, sagte Bürgermeister Grimm. Er will auch ein Glas Sekt am Ende des Jahres ausgeben, wenn die Gewerbesteuer so fließt, wie sie im Haushalt mit 3,6 Millionen Euro eingeplant worden ist. Wobei der Hebesatz wie geplant, trotz Unstimmigkeiten im Vorfeld mit der Geschäftsführung von Wiegand-Glas in Großbreitenbach, auf 395 Prozent angehoben worden ist. 2,3 Millionen Euro muss die Landgemeinde an Kreisumlage entrichten. 1,3 Millionen Euro werden für Investitionen der Rücklage entnommen, die am Ende des Jahres dann bei 1,26 Millionen Euro liegt. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Landgemeinde bei 6352 Einwohnern beträgt 241,43 Euro. Stadtrat Matthias Hettstedt (CDU/Unabhängige Liste) aus Neustadt lobte die Arbeit der Kämmerei: „In Neustadt wurde der Haushalt immer im Dezember beschlossen, und zwar rückwirkend.“ Vor dem Haushaltsbeschluss ging es auch schon ums Geld. Die Hauptsatzung musste geändert werden, weil der Stadtrat bisher keine Entschädigung „für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hierdurch entstehenden höheren Belastungen und Aufwendungen“ hatte. Jetzt beschloss man, dass der Vorsitzende des Stadtrates, die vier Aussschuss-Vorsitzenden und die zwei Stadtratsfraktionsvorsitzenden monatlich 15 Euro bekommen. Zum Vergleich: Im Ilmenauer Stadtrat sind es monatlich 130/150/150 Euro.