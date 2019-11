Zwei Männer und zwei Pferde auf Pilgerfahrt

Diese Panne genau dort? Das kann nur im wahren Leben geschehen! In einem Drehbuch würde von unsinniger Übertreibung gesprochen. Es passiert also in Bruchhausen in Bayern: Uwe Wesche und Andreas Töllner aus Elleben wollen mit ihrem Pferdefuhrwerk durch einen Tunnel fahren, der eigentlich nur Fahrrädern vorbehalten ist. Aber sie sind ja auch ohne Motor auf dem Weg nach Santiago de Compostela in Spanien. Nur mit zwei Pferdestärken. Doch der Tunnel ist nicht hoch genug. Der Kremser bleibt stecken. Mittendrin. Nichts geht mehr. Und nun? Es gibt nur eine Möglichkeit: Die beiden Männer lassen schweren Herzens die Luft aus den vier Reifen des Kremsers. So kommen sie wieder heraus aus dem Tunnel. Millimeter um Millimeter. Ruhig Blut, ihr Kaltblüter. Dann müssen die Männer mit einer ganz normalen Luftpumpe so viel Luft wieder auf die Reifen bekommen, dass es bis zur nächsten Tankstelle reicht.

Manchmal muss auch ein Schmied den Pferden helfen. Foto: Uwe Wesche und Andreas Töllner „Es war ja klar, dass wir vor Überraschungen nicht sicher sind“, sagt Uwe Wesche lächelnd in der Erinnerung daran, als er vergangene Woche endlich wieder mit Pferden und Kremser und Hund und Freund zu Hause ist. Die Liebe funkt dazwischen Er und Andreas Töllner aus Elleben im Ilmkreis haben sich auf dieses Abenteuer gefreut. Ein Jahr lang haben sich die beiden Männer vorbereitet. Bei Uwe, dem 58-Jährigen, funkt plötzlich das Leben dazwischen: Wesche lernt eine Frau kennen, die ihn zutiefst berührt. Plötzlich ist die Vorfreude auf diese Reise längst nicht mehr dieselbe. Die Frau aber redet ihm zu: So lange haben sie sich doch vorbereitet. Eine Liebe übersteht solche Trennungszeiten. Dann, am 19. August, ist es soweit: Der Kremser ist umgebaut. Die beiden Betten sind 60 bis 70 Zentimeter breit. Es gibt eine neue Plane und ein Vordach. Eine kleine Solaranlage für die Handys und einen Kanister für die Dusche. Und außerdem sind da noch zwei kleine Regale für ihre Klamotten und ein Wasserkanister. Zwischen den Betten lagert Pferdefutter. Ben und Hauke, die beiden Kaltblüter, haben schließlich das meiste zu tun. Müssen Männer und Wagen und Gepäck ziehen. Nur Maja, die Mischlingshündin von Andreas Töllner, läuft zumeist nebenher, wenn es nicht gerade durch Städte geht. Durchschnittlich 30 Kilometer am Tag. Mit Pause, versteht sich. Andreas, der Weltenbummler, und Uwe, der Pferdeflüsterer, ergänzen sich. Der eine organisiert. Und der andere weiß genau, was seinen Pferden zuzumuten ist. An den Wochenenden gibt es immer einen halben Tag Pause. Und alle drei Wochen gönnen sie den Pferden ein freies Wochenende. Eigentlich hatten sie den Jakobsweg nehmen wollen. Das aber ist unmöglich. Nicht nur, weil immer viele Wanderer unterwegs sind. Er ist außerdem an manchen Stellen so schmal, dass sie mit den Pferden nicht durchgekommen wären. Letztlich aber ist das sogar gut so. Der Jakobsweg den Pilgern. „Für uns ist diese Idee ein Abenteuer und auch Neugier, wie das so geht mit dem Pferdewagen“, erinnert sich Uwe Wesche. Der 58jährige Uwe Wesche liebt den Wald und die Pferde. Foto: Esther Goldberg Dass die Besinnung auf Wesentliches später dennoch passiert, ist durchaus ein Nebeneffekt, den die beiden dankbar annehmen. Das bringt das Leben mit und in der Natur wohl mit sich. Sie erleben eine Form von Freundlichkeit, die manchmal im Alltag zu kurz kommt. Sie sind noch in Bayern, als der Wagen knarzt. Heinrich, der Wagen bricht. Der Rahmen ist durch. In einem kleinen Ort finden sie einen Schlosser, der zwei Stunden an dem Gefährt arbeitet. „Nein, das kostet nichts“, sagt der. Sein Opa sei Hufschmied gewesen. Und dem hätte es sehr gefallen, wenn er den beiden Abenteurern begegnet wäre. Nur zwei Tage später knackst auch noch die Deichsel. Wieder müssen die Männer Hilfe suchen. Aber erneut nicht lange. Wieder wird ihnen geholfen; und als es ans Bezahlen geht, winkt der Schweißer ab. Nichts da. Gute Reise! Die Franzosen sind freundlich Sie kommen nach Frankreich. „Was wir dort an Freundlichkeit erleben, übertrifft alles“, sagt Uwe Wesche. Sie werden sogar zum Essen eingeladen. So müssen sie nicht auf ihrem Campingkocher Kartoffeln oder Nudeln oder Reis kochen. Fleisch ja ohnehin nicht. Das muss nicht sein unterwegs. Das kostet zu viel Zeit. Und gesund ist eine Fleischpause ganz sicher auch … Die beiden Männer und ihre drei Tiere sind beinahe sechs Wochen unterwegs, als ihnen klar wird, dass sie Santiago de Compostela, das Ende das Jakobsweges, nicht erreichen werden. Dafür gibt es zu viele Umwege. Mancher Tunnel passte gerade so. Foto: Uwe Wesche und Andreas Töllner Das Jahr ist längst im Herbst angekommen. Und die Pyrenäen sind 1600 Meter hoch. Es wird Schnee geben. Was tun? „Wenigstens bis Spanien wollen wir es schaffen“, beschreibt Uwe Wesche die Diskussionen am Abend, wenn die Tiere ausruhen und die Männer noch ein wenig reden. Sie sind immerhin 1800 Kilometer fern der Heimat. Tatsächlich schaffen sie es bis zur französisch-spanischen Grenze. Sie sind zufrieden. Uwe Wesche wird mit einem Transporter und den Pferden nach Hause fahren. Hin zur Freundin. Andreas Töllner muss noch ein wenig ausharren. Den Kremser mit Andreas und Maja wird der Pferdeflüsterer mit einem Transporter holen. Endlich: Vergangene Woche sind sie alle wieder zu Hause. Froh begrüßt und richtig frohgemut. Ja, dieses Abenteuer hat sich gelohnt. Auch ohne Pilgern bringt es dem Mann mit den Pferden mehr Gelassenheit und Ruhe. Ab dieser Woche wird er mit den Tieren wieder arbeiten. Holz rücken heißt das, was er nun wieder macht und womit er sein Geld verdient. Aber Uwe Wesche hat unterwegs auch erspürt, warum endlich etwas passieren muss, will der Mensch auch in 100 Jahren weiter auf dieser Erde leben. Er sieht in Deutschland die Autobahnen und die Straßen und die Flughäfen. Und in Frankreich riecht er endlos lange eine Chemiefabrik. „Die Erde wird überleben. Für uns Menschen ist es zehn nach zwölf“, sagt er. Er sagt es ruhig. Ja, auch er war nicht klimaneutral unterwegs. Er hat ja zweimal das Auto genommen, um Pferde und Kremser nach Hause zu holen. Aber Nachdenken ist nicht mehr nur erlaubt. Es ist überlebenswichtig. Uwe Wesche sagt das ganz leise. Er ist nicht nur ein Pferdeflüsterer.