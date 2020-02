Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte bei Unfällen im Ilm-Kreis

Beifahrer bei Unfall verletzt

Montagabend musste in Ilmenau in der Langewiesener Straße ein 27-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen in Richtung Trieselsrand bremsen. Eine ihm folgende 49-jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die 49-Jährige und der 27-Jährige blieben unverletzt, dessen 29-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeugen blieben fahrbereit, Angaben zu den Schadenshöhen liegen noch nicht vor.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 19-jährige Ford-Fahrerin fuhr Montagabend den Kohlenmarkt in Arnstadt. Beim Linksabbiegen in die Straße „Längwitzer Mauer“ geriet die Fahrerin vermutlich zu weit auf die Gegenfahrbahn der „Längwitzer Mauer“. Der Ford kollidierte mit einer aus dieser Richtung kommenden 42-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. An Fahrrad und Pkw entstanden Unfallschäden.

Zu schnell in die Kurve

Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam Montagabend ein Mercedes in einer scharfen Rechtskurve von der Landstraße zwischen Mühlberg und Röhrensee ab. Der Pkw kam links der Fahrbahn auf einem Feld zum Stehen. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. (