1000 Kugeln Eis für Kinder des Unstrut-Hainich-Kreises

In dieser Woche übergab Antje Herpe aus Mühlhausen 300 Eis-Coupons an Reiner Engel und Silvana Grund von der Mühlhäuser Diakonie. Die Coupons, mit denen sich Kinder insgesamt 727 kostenfreie Kugeln Eis im Mühlhäuser Eiscafé Piccolino einzeln abholen können, (unsere Zeitung berichtete) werden nun in den verschiedenen Bereichen der Diakonie an bedürftige ausgereicht.

„Ich freue mich, dass die Aktion so gut läuft, deshalb habe ich mir überlegt noch einmal 263 Kugeln Eis zu spendieren. Dann sind es insgesamt 1000 Kugeln“, sagt Antje Herpe. Auch von den zusätzlichen Kugeln der Eisaktion soll die Diakonie unterstützt werden.