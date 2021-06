17-Jährige aus dem Unstrut-Hainich-Kreis vermisst

Mühlhausen So beschreibt die Polizei die Vermisste.

Seit Donnerstag, 11. März 2021, wird die 17-jährige Jennifer Ortland aus einem Kinderheim in Kammerforst nahe Mühlhausen vermisst. Jennifer ist 1.66 m groß, korpulent und hat hellbraune, halblange Haare. Markant ist eine leichte Fehlstellung der Beine, X-Beinstellung sowie eine Fehlstellung der Zähne. Die Vermisste verfügt über keinerlei Geldmittel und ist ohne Handy unterwegs.

Sie gilt als Dauerausreißerin und fühlt sich zu älteren Männern hingezogen. Letztmalig wurde sie am 30 April in Mühlhausen, in der Langensalzaer Straße, in Begleitung eines jungen Mannes gesehen. Wer hat Jennifer Ortland gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

