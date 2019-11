31 junge Menschen aus 24 Nationen treffen sich in Mühlhausen

„Freunde“, steht da in großen roten Buchstaben, darunter eine Weltkugel. Das Bild, das jetzt in der Mühlhäuser Skatehalle entstand, bringt auf den Punkt, worum es bei dem Treffen der 31 Menschen aus 24 Ländern der Erde geht. Sie alle sind seit August für ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst in verschiedenen Orten in ganz Deutschland tätig, kommen aus Zentral- und Südamerika, aus Afrika und Asien und wollen die Sprache, das Land und sich kennenlernen.

Das zweite Seminar führte die zwischen 18 und 55 Jahre alten Teilnehmer in dieser Woche nach Mühlhausen. Hier entstand die Idee zu einem gemeinsamen Kunstwerk. Die Fläche bot der Verein XXL!-Das Jugendprojekt in seiner Skatehalle. Am Dienstag und Mittwoch waren die Freiwilligendienstler mit Farbe und Pinsel aktiv. So entstand auch ein Wandbild unter Anleitung von Eva Paredes (28) aus Mexiko, die sich nicht als Solo-Künstlerin versteht, sondern junge Leute zusammen bringen will, denen es nicht vordergründig um Kunst, sondern mehr um das Miteinander geht. Das Mühlhäuser Wandgemälde ist Eva Peredes erstes außerhalb ihres Heimatlandes. Gerne möchte sie weiter in Europa arbeiten. Inspiriert wurde das Werk von Arbeiten von Gabriela da Silva Pinto, einer Brasilianerin, die der Gruppe in einem Seminar ihre Technik zum Knüpfen von Traumfängern zeigte. Künstlerin Eva Paredes (rechts) und Gabriela da Silva Pinto (links) gestalteten das Wandbild (hinten). Foto: Alexander Volkmann Teamleiterin Maria Alvarez vom Verein Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners aus Karlsruhe, dem Träger des Freiwilligendienstes, erklärt, das Seminar in Mühlhausen soll vor allem Raum für gegenseitigen Austausch bieten. Dazu kommen kulturelle Angebote, um Mitteldeutschland besser kennenzulernen. In verschiedenen Workshops sollen die Teilnehmer voneinander lernen. Untergebracht sind sie im Mühlhäuser Antonique, einer freien Jugendherberge. Insgesamt 200 internationale Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes holt der Verein jedes Jahr nach Deutschland. Schwerpunkt sind anthroposophische Einrichtungen, basierend auf der Lehre Rudolf Steiners, der vor 100 Jahren die Waldorf-Schule gründete. Die Bundesfreiwilligen arbeiten im Bereich Sozialtherapie, Heilpädagogik und in Waldorfschulen und -kindergärten. Für die internationalen Teilnehmer beginnt am ersten Tag ihres Dienstes ein „neues Leben“, meint die gebürtige Dresdnerin Maria Alvarez. Sie werden am Flughafen abgeholt und starten sofort durch. In den ersten Seminaren spiele auch das Thema Rassismus eine Rolle. Darauf sensibilisiere man die jungen Leute. Es sei wichtig, mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu reden. „Alltagsrassismus gibt es überall auf der Welt“, meint die Teamleiterin. Kreativität verbindet die Jugendlichen, die noch bis Freitag in Mühlhausen sind. Foto: Alexander Volkmann Dass die Gruppe den Thuringia-Funpark für ihr Projekt auswählte, freut auch den Verein, der die Skatehalle betreibt. Auch das Publikum auf der Anlage ist mittlerweile international. Am Samstag, 30. November, treffen sich hier wieder Rollerfahrer aus ganz Deutschland zum Scooter-Wettbewerb. Los geht es um 10 Uhr. „Dass der Wettbewerb hier stattfindet, ist eine Auszeichnung für uns“, sagt Vereinschef Volker Schröder. Um dem Thuringia Funpark eine noch breitere Basis zu geben, soll jetzt ein Freundeskreis gegründet werden, dem Förderer aus der Skateboard- und Roller-Szene, Stadträte und Unterstützer aus der Wirtschaft angehören.