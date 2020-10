Kammerforst. Das Außengelände von Kammerforsts Kindergarten ist fertig. Auch die Feuerwehr des Orts packte ehrenamtlich mit an.

500.000 Euro in Kammerforsts Kindergarten investiert

87.000 Euro sind in den vergangenen Monaten in die Außenanlagen des Kindergartens St. Andreas in Kammerforst geflossen.