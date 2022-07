89 Meter Straße für eine halbe Million Euro in Herbsleben

Herbsleben. Die weitere Erschließung des Gewerbegebiets in Herbsleben wird für die Gemeinde richtig teuer. Gibt es keine andere Lösung?

Für den Ausbau des Gewerbegebiets Oberried muss die Gemeinde Herbsleben tief in die Kasse greifen. Der Bau von 89 Metern Straße nördlich des Ortes schlägt mit 495.000 Euro zu Buche. Dennoch beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend zähneknirschend, aber einstimmig die Vergabe des Auftrags an eine Baufirma in Schönstedt.

„Eine halbe Million Euro für 89 Meter Straße, das kann man keinem mehr erklären“, sagte Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) resignierend.

Schon in der ersten Ausschreibungsrunde gingen Angebote um 330.000 Euro ein. In der Hoffnung, doch noch günstigere Angebote zu erhalten, hatte Herbsleben das Bauprojekt ein zweites Mal ausgeschrieben – es wurde deutlich teurer. Die immensen Kostensteigerungen für Bau-Rohstoffe schlagen hier zu Buche. Doch die Gemeinderäte sehen sich verpflichtet, die Straße im Gewerbegebiet zu bauen. Dies habe die Gemeinde den Grundstückseigentümern zugesagt.

Mehrere Firmen wollen sich neu in Herbsleben ansiedeln. Die Gemeinde fürchtet, dass die Firmen ihre Pläne ändern und wieder abwandern könnten, wenn sich die Erschließung weiter hinzieht. Dass die Baukosten in absehbarer Zeit deutlich sinken, sei unwahrscheinlich. Immerhin: Für den Straßenbau kann die Gemeinde auf Fördermittel in Höhe von 60 Prozent hoffen. Eine entsprechende Zusage habe zur ersten Ausschreibung vorgelegen, sagte der Bürgermeister. Ob diese Zusage auch jetzt noch gelte, nach der massiven Kostensteigerun, könne niemand garantieren, sagte Reinhard Mascher. Die Gemeinderäte waren sich einig, dieses Risiko einzugehen.