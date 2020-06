Das Abitur ist geschafft. In den nächsten Tagen werden die Abiturienten ihre Zeugnisse erhalten. Doch die Feier wird kleiner ausfallen als bei ihren Vorgängern.

Landkreis. Die Abitur-Zeugnisse gibt es ab Freitag in kleineren Gruppen. Die Schulen können keine gemeinsamen großen Feiern organisieren.

Abiturzeugnisse in Coronazeiten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abiturzeugnisse in Coronazeiten

Feierliche Zeugnisübergabe ja, aber im kleineren Rahmen. Abi-Feier nein. So gestaltet sich wegen Corona in den nächsten Tagen das Ende der Schullaufbahn für Abiturienten im Unstrut-Hainich-Kreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bei zwei Feierstunden werden Freitagnachmittag in der Mühlhäuser Kornmarktkirche die Zeugnisses an die Absolventen des Tilesius-Gymnasiums übergeben.

So wird es eine Woche später von den Verantwortlichen des Gymnasiums Großengottern gehandhabt. Sie weichen an die Thiemsburg aus. Laut Schulleiterin Regina Werner gibt es zwei Varianten: im Freien oder im Kaminzimmer. Dabei werden die Schüler mit ihren Eltern zusammensitzen – und gegebenenfalls zusammen zu Abend essen. „Wir haben viel überlegt und eine Möglichkeit gesucht, unseren Absolventen nicht nur die Zeugnisse in die Hand zu drücken“, sagt Werner.