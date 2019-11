Bad Langensalza Bad LangensalzaDas Gewerbeamt und die Bußgeldstelle der Stadtverwaltung Bad Langensalza bleiben heute und am Freitag wegen Umzug geschlossen. Ab Montag seien die Ämter wieder erreichbar, ...

Ämter schließen wegen Umzug

Das Gewerbeamt und die Bußgeldstelle der Stadtverwaltung Bad Langensalza bleiben heute und am Freitag wegen Umzug geschlossen. Ab Montag seien die Ämter wieder erreichbar, so die Stadt. Der nächste Samstagsprechtag des Meldeamtes der Stadtverwaltung Bad Langensalza findet am 9. November statt.