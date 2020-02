Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte und neue Bilder verschmelzen zu einem Kunstwerk

Das Verschmelzen von historischen und aktuellen Fotoaufnahmen am Computer, hat sich Volkmar Dietzel aus Niederdorla zum Hobby gemacht. Ob Popperöder Brunnenhaus, Mühlhäuser Untermarkt oder Bahnhofsvorplatz, der 65-Jährige fügt alte und neue Bilder detailliert ineinander. Im Jahr 2000 sei er in einer Fachzeitschrift auf das Ineinander setzen von alten und neuen Bildern aufmerksam geworden.„In dem Zeitungsbeitrag beschrieb ein Fotograf aus den Staaten, wie er den Unterschied zwischen alt und neu deutlich sichtbar macht und das in nur einem Bild“, sagt Dietzel. Der Fotograf habe ein altes Foto auf Papier in der linken Hand gehalten und mit der Kamera in der rechten Hand fotografiert. Volkmar Dietzels Interesse war geweckt. In den Anfängen beschafft er sich historische Bilder aus Niederdorla, seinem Heimatort. Die Fotos habe ein ehemaliger Bürgermeister aufgenommen. Somit habe es auch keine Probleme mit dem Urheberrecht gegeben.

Zu dieser Zeit sei das Zusammenfügen der Bilder am Rechner noch gewesen, erläutert der 65-Jährige. – Dietzel machte sich über Monate an den Feinschliff. „Ich habe versucht, in den Bildern genau auf Details und Linientreue zu achten. Es braucht Motive mit einem Bezugspunkt, sonst funktioniert es nicht“, sagt der Hobbyfotograf. Besonders schwierig sei die Wahl des richtigen Standorts und der genauen Brennweite, je geringer die Brennweite, desto größer ist später der Bildausschnitt. Damals habe man oft mit einer sehr kleinen Brennweite fotografiert weiß Dietzel. Weiter sei die Tageszeit und die damit verbundene Sonneneinstrahlung ein ganz entscheidender Faktor. Mithilfe seines Computerprogramms, könne er die selbstaufgenommenen Bilder mit den alten Fotos abgleichen und das Größenverhältnis anpassen, der Rest passiere von Hand. Auf dem Mühlhäuser Untermarkt stand früher eine kleine Tankstelle. Im Bildhintergrund rechts ist die Divi-Blasii Kirche zu sehen. Foto: Volkmar Dietzel Inzwischen hat der Hobbyfotograf seine Arbeit soweit verfeinert, dass die Bilder eins zu eins ineinander verschmelzen. Für den Betrachter wird dies oft nur sichtbar, weil die alten Bilder in Schwarz-Weiß sind. Die Arbeit am Rechner ist erheblich Volkmar Dietzel sitzt bis zur Fertigstellung eines zusammengesetzten Motives oft über mehrere Stunden vor seinem Computer. „Das ist absolutes Handwerk. Neigen, drehen, verziehen und freistellen hier passiert alles mit der Computermaus, es gibt für diese Anwendung noch keine Automatik“, sagt Dietzel. Über 40 Bilder aus Mühlhausen und der Vogtei habe er inzwischen fertiggestellt. Auf einer Internetplattform können die Arbeiten angesehen werden. „Ich merke, dass auf meine Bilder viel Resonanz kommt“, erklärt Dietzel. Auch habe er Anfragen erhalten ein Buch drucken zu lassen oder Bilder kommerziell anzubieten, das schlägt der 65-jährige Angestellte aber aus. Das Problem liege im Urheberrechtsgesetzt, ist derjenige, der das Bild aufgenommen hat länger als 70 Jahre verstorben, könne man die Bilder bedenkenlos verwenden. Viele seiner zu bearbeitenden Motive bekommt Dietzel von Freunden und Bekannten. Auch sie wüssten oft nicht, wer die Bilder gemacht hat. Aus diesem Grund betreibt Dietzel sein Hobby im kleinen Stil und teilt die Aufnahmen mit Freunden. „Ich bin immer auf der Suche nach historischen Motiven aus unserer Region. Im besten Fall sind es Bilder, wo bekannt ist, wer sie aufgenommen hat“, sagt der 65-Jährige. Geld wolle er mit seinem Hobby nicht verdienen. Er hat Spaß an der Fotografie und an der Bearbeitung im Anschluss.