Anti-Drogen-Zug aus Prag macht Halt in Mühlhausen

15 Schulen des Landkreises haben ihre Achtklässler des kommenden Schuljahres für einen Besuch im Revolution Train angemeldet – insgesamt 560 Jungen und Mädchen aus allen Schulformen von der Förderschule bis zum Gymnasium. Das sagt Melissa Thalmann, die Projektkoordinatorin aus dem Jugendamt des Landkreises. Die 560 angemeldeten Schüler seien bereits jetzt mehr als die Hälfte aller Schüler dieses Schuljahrgangs im Landkreis.

Der Zug macht im September Station auf einem Abstellgleis des Mühlhäuser Bahnhofes. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass zwei Tage reichen, um allen Interessierten den Besuch zu ermöglichen, habe sich aber letztlich für eine 3-Tages-Variante entschieden – und für die Zeit vom 28. bis zum 30. September.

Was wird geboten? In einem 90-minütigen Rundgang können die Besucher interaktiv erfahren, welche Folgen Drogenkonsum haben kann. Mittels 5-D-Methoden werden Situationen dargestellt, mit denen man bestenfalls im normalen Leben nicht in Berührung kommt: Drogennest, Gefängnis, ein Autounfall nach Drogenmissbrauch, eine Entzugsanstalt. Der Revolution Train hat seinen Heimatbahnhof in Prag. Von dort ist er in der Tschechien, der Slowakei und in Deutschland unterwegs.

Allein die Anreise des Zuges ist eine Herausforderung, denn seine Fahrt muss in den normalen Zugfahrplan integriert werden. Der Zug hat eine Tageskapazität von 450 Gästen und kann neben den Schulen nachmittags auch von allen anderen Interessenten besucht werden. Kinder, die dann mit Eltern oder Großeltern kommen, sollten aber mindestens zwölf sein, so Thalmann.

36.000 Euro, finanziert aus dem Topf der örtlichen Jugendförderung, koste es, das Projekt erstmals in den Landkreis zu holen. Der Jugendhilfeausschuss gab auf seiner jüngsten Sitzung das Geld frei.

Ein Dutzend Koordinatoren aus dem Fachdienst Familie und Jugend werden geschult und sollen mit Schülern, Lehrern und Eltern das Erlebte vor- und nachbereiten.

Auf dem Bahnhofsvorplatz solle es ein Rahmenprogramm geben. Bei dem können die Jugendlichen das Erlebte selbst in einer Chill-out-Area in von der Johanniter-Unfallhilfe bereit gestellten Zelten verarbeiten. Zudem sollen sich Träger der Jugendarbeit vorstellen. „Wir wollen von den Jugendlichen nicht wissen, ob sie Drogen nehmen. Wir wollen ihnen Werkzeuge in die Hand geben, Kontakte, Ansprechpartner, die sie einem mit Problemen anbieten können“, meint Thalmann. Bereits jetzt hätten verschiedene Träger der Jugendarbeit signalisiert, dabei sein zu wollen. In den kommenden Wochen müssen sie nun ihre Ideen konkretisieren.

Das Rahmenprogramm ist eine Reaktion auf die Kritik, die Kritik der Landesstellen der Suchthilfe. Die monieren, dass der Zug auf Abschreckung baue, den pädagogischen Zeigefinger erhebe, die Schüler nach dem Besuch mit ihren Eindrücken alleine gelassen würden. Genau das soll in Mühlhausen nicht der Fall sein. Angeboten werden zwei Besuche der Koordinatoren zum Nachbearbeiten. Und da achte man auf Kleinigkeiten wie ausreichend Zeit zwischen dem Besuchsende und der Abfahrt der Bussen, die die Jugendlichen wieder in ihre Schulstandorte bringen.