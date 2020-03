Die Mitarbeiterinnen Ramona Deutscher und Anja Breitlauch (rechts) müssen sich in der Ausgabestelle der Mühlhäuser Tafel, ebenso wie die Kunden, an Schutzmaßnahmen halten.

Arbeit der Mühlhäuser Tafel geht trotz Corona weiter

Auch in der Corona-Krise bleibt die Ausgabestelle der Mühlhäuser Tafel am Güterbahnhof weiter geöffnet. Die Mitarbeiter, viele von ihnen engagieren sich ehrenamtlich, halten Schutzmaßnahmen ein, sie tragen Handschuhe, halten Abstand zu den Kunden. Die werden nur in bestimmten Zeitfenstern in die Ausgabestelle gelassen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Verteilung läuft unter Schutzmaßnahmen Laut Reiner Engel, dem Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen, hätten von 948 Tafeln in Deutschland schon mehr als 400 von sich aus geschlossen – vor allem mit der Begründung, die ehrenamtlichen Helfer und die Kunden zu schützen. Aber der Bedarf sei natürlich weiterhin da, so Engel. Er geht sogar davon aus, dass durch die wirtschaftliche Entwicklung und damit verbundene geringere Einkommen nach der Krise die Nachfrage noch steigen werde. Auch die zur Mühlhäuser Tafel gehörende Ausgabestelle in Schlotheim wurde bereits geschlossen. Hier arbeitet das Diakonische Werk beim Personal mit dem Deutschen Frauenring und der Evangelischen Kirchengemeinde zusammen. „Viele der Ehrenamtlichen gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe“, erklärt Reiner Engel. Deshalb sei in der Seilerstadt die Schließung veranlasst worden. Um dennoch bedürftige Menschen weiter mit Lebensmitteln versorgen zu können, sollen nun Gutscheine ausgegeben werden. Ein lokaler Supermarkt unterstützt die Tafel dabei. Die Logistik dafür werde gerade erarbeitet, sagt Engel. Es müssten Abrechnungsmodalitäten geklärt und sichergestellt werden, dass mit den Gutscheinen nur Dinge des täglichen Bedarfs, also keine Zigaretten oder Alkohol, erworben werden können. Unterstützt werden die Tafeln dabei finanziell auch von der Spendenaktion „Thüringen hilft“ der Thüringer Allgemeine und der Diakonie Mitteldeutschland. „Wir erhalten keine staatlichen Mittel“, sagt Reiner Engel, „alles ist aus Spenden finanziert.“ Ein deutlicher Einbruch an Lebensmittelspenden der Supermärkte könne wegen der Corona-Krise nicht verzeichnet werden, sagt er. Zwar habe es aufgrund von Hamsterkäufen zeitweise Engpässe in einigen Bereichen gegeben, aber auch sonst schwanke das Angebot ständig. Allerdings seien gegenwärtig sowohl Supermärkte wie auch Kunden verunsichert, ob die Tafeln weiter betrieben werden. Personell gut aufgestellt, Lebensmittelspenden noch ausreichend Die Mühlhäuser Tafel will deshalb ihre Ausgabestelle in der Kreisstadt so lange wie möglich geöffnet lassen – unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen. Einzig eine behördliche Anordnung könnte das verhindern, so wie bei Gaststätten und Eisdielen. Personell sei man momentan gut aufgestellt. Es gebe viele freiwillige Helfer. Zu denen gehört auch Dirk Dreischerf. Der Koch ist momentan in Kurzarbeit und hat deshalb seine Hilfe bei der Tafel angeboten. Auch ausreichend Lebensmittelspenden der Supermärkte gebe es noch, erklärt Reiner Engel. Und nicht zuletzt trage der Obolus, den die Kunden zahlen, zur Finanzierung der Kosten bei, die sonst weiter liefen. Sollte es begründete Hilferufe aus Haushalten geben, sei man auch bereit, die Waren zu den Betroffenen nach Hause zu bringen.