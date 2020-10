Arbeiten in Großengottern im Plan

Die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Großengottern kommen gut voran, heißt es am Mittwochmorgen auf der Baustelle. In den vergangenen Tagen seien die zu reparierenden Streckenabschnitte abgefräst worden. Jetzt baue man den neuen Asphalt ein. Andreas Richard, Ingo Böttcher und Sven Kirchner sowie Eckbert im Radlader (von links) arbeiten auf der Baustelle. Bis zum kommenden Samstag sollen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt abgeschlossen sein.