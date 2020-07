Nottertal-Heilinger Höhen. Feuerwehrleute in Verantwortung sollen besser entschädigt werden. Jetzt passen die Kommen im Unstrut-Hainich-Kreis die Satzungen an.

Auch Festivaleinsätze werden berücksichtigt

Schwerst erkämpft. So nennt Dirk Hirsch, der Stadtbrandinspektor der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen, die neue Feuerwehr-Entschädigungssatzung für die Stadt. Der Stadtrat hat sie auf seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. Alle Kommunen Thüringens sind aufgefordert, ihre Satzungen zu diesem Bereich zu überarbeiten. Einige, so wie die Landgemeinde Unstrut-Hainich, haben es schon getan. Vor anderen Kommunen, auch vor der Stadt Mühlhausen, liegt diese Aufgabe noch. Aus dem Rathaus der Kreisstadt heißt es: Derzeit werde das Papier angepasst.

Der Grund dafür findet sich im Thüringer Innenministerium. Ende des vergangenen Jahres wurde entschieden, dass freiwillige Feuerwehrleute mit besonderen Funktionen mehr Geld erhalten. Nach Angaben des Innenministeriums wird die jeweilige Aufwandsentschädigung in etwa verdoppelt. Der Thüringer Feuerwehrverband hatte in den Monaten davor immer wieder die Entschädigungssumme kritisiert, denn die Vorgängerin der jetzt geltenden Verordnung stammte aus dem Jahr 1994. Der Verband empfindet die erhöhte Entschädigung als „eingeforderte Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Stadtbrandmeister, Wehrführer, Kreisausbilder und Leiter von Jugendfeuerwehren, der Freiwilligen mit Sonderfunktionen“.

Aufwandsentschädigungen erhalten freiwillige Feuerwehrleute, die ständig zu besonderen Diensten herangezogen werden oder herausragende Funktionen bekleiden. Dazu zählen Stadtbrandmeister, Wehrführer, Kreisausbilder oder Leiter von Jugendfeuerwehren.

Die Entschädigungen für die freiwilligen Feuerwehrleute werden von den Kommunen bezahlt.

Und Nottertal-Heilinger Höhen lässt sich das einiges kosten – pro Jahr 20.280 Euro. Der Grund: In die Entschädigungssatzung ist eingearbeitet, dass Feuerwehrleute dann einen Zuschuss bekommen, wenn sie sechs Stunden als Brandwache im Einsatz sind.

Ins Gewicht fallen wird das – eine Katastrophe 2020 ausgeschlossen – erst im kommenden Jahr. Wegen der Corona-Restriktionen werden in diesem Jahr auch die Festivals auf dem Flugplatzgelände im Ortsteil Obermehler ausfallen. In den vergangenen Jahren waren es bis zu vier Festivals, die die Feuerwehrleute vorrangig aus Schlotheim und Obermehler absicherten. So waren die Schlotheimer im vergangenen Jahr allein wegen der Medigames, eines feucht-fröhlichen Treffens von Medizinstudenten, 94 Stunden im Einsatz. Im gesamten Jahr kamen die Schlotheimer für Brände und zur Hilfeleistung 600 Stunden zum Einsatz. „Wenn man drei Tage lang jeweils mehr als sechs Stunden auf dem Festival im Einsatz war, war man immer klipperklar“, verdeutlicht Stadtbrandinspektor Dirk Hirsch.

Die Entschädigung könnte auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute steigern, meint Hirsch. „Das schafft in der Familie vielleicht auch mehr Verständnis, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Immerhin springt ja ein schönes Abendessen mit der Frau raus.“ Dirk Hirsch begrüßt nicht nur diesen Passus. „Für unsere Wehrleute aus den kleinen Wehren ist es teils die erste Anpassung der Entschädigung seit 20 Jahren. Bei uns in der Wehr in Schlotheim gab es in der Zwischenzeit schon eine Erhöhung der Entschädigung.“ Deshalb, so meint der Stadtbrandinspektor, sei die erhöhte Entschädigung „mehr als überfällig“.