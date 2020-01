Alexander Ernst von VR-Immobilen im Dachgeschoss des weitgehend entkernten Gebäudes an der Thamsbrücker Straße.

Bad Langensalza. Das letzte unsanierte Haus an der Bad Langensalzaer Garnison ist weitgehend entkernt. Geplant ist hier der Bau von 13 Eigentumswohnungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausbau der ehemaligen Kaserne steht bevor

Auch wenn äußerlich wenig sichtbar ist: Die Arbeiten im letzten noch unsanierten Gebäude der ehemaligen Garnison in Bad Langensalza sind ein gutes Stück fortgeschritten. In Regie der Firma VR Immobilien GmbH Westthüringen entstehen an der Thamsbrücker Straße nahe des Kreisels zur Kleinspehnstraße 13 Wohnungen. Im Dezember 2017 hatte sie das Gebäude gekauft.

„Rund 2000 Tonnen Material haben wir herausgeschafft, fast alles in reiner Handarbeit“, bilanzierte Geschäftsführer Alexander Ernst bei einem Ortstermin auf der Baustelle. Nicht nur jede Menge Schutt lagerte in dem denkmalgeschützten früheren Stabs- und Wachgebäude der Reiterkaserne, das seit rund 30 Jahren leer steht. Auch die Decken mussten entfernt werden, weil sie laut Statikern nicht mehr tragfähig waren. Nicht nur der Umfang der Arbeiten sei ein Zeitfaktor, auch die Abstimmung mit der Bau- und Denkmalbehörde erfordern einigen Aufwand, so Ernst. Aber die Zusammenarbeit sei gut. Übrig sind nun auch innen nur noch die tragenden Wände. Der Dachstuhl ist aus statischen Gründen noch drauf, muss aber ebenso erneuert werden, weil viele der Balken marode sind. Denn jahrelang war das Dach löchrig, so dass auch viel Feuchtigkeit eindringen konnte. Rein äußerlich hat sich an dem Gebäude noch nichts getan. Aber innen wurde viel gearbeitet. Foto: Klaus Wuggazer Für seine Firma sei eine solche grundlegende Sanierung eine Denkmals eine Premiere, sagt Alexander Ernst: Bisher habe die VR Immobilien nur Erfahrungen mit Neubau oder Bestands-Immobilien. Im Frühjahr soll der Innenausbau beginnen. Im Herbst 2021 soll der Bau fertig sein. Die neuen Decken erhalten Holz- statt der bisherigen Stahlträger. „Wir werden eine Fußbodenheizung einbauen“, sagt Ernst. Geheizt werde künftig mit Holzpellets, weil es dafür auch Fördermittel gibt. Eine Rampe soll zur Eingangstür führen und ein Fahrstuhl eingebaut werden, damit die Wohnungen im Erdgeschoss sowie den beiden oberen Etagen barrierefrei werden. Auch Bäder und Türen werden entsprechend geplant. Aber zunächst müsse der Bau stabilisiert werden. Die statischen Berechnungen seien abgeschlossen, die Bauanträge liegen vor. Dass das Dach nur löchrig mit Folie abgedichtet ist, störe nicht: Der Bau sei ja ohnehin entkernt, die Löcher würden zum Baubeginn provisorisch verschlossen. Erst wenn die Wände und Decken eingezogen sind, könne man auch das Dach erneuern, das dem Bau noch einen gewissen Halt gibt. Es soll wieder mit Gauben versehen werden. Die Wohnungen in den unteren beiden Etagen sollen Balkone erhalten, per angebauter Stahlkonstruktion. Der Flur im Erdgeschoss: Einige Wände stehen noch, die Decken sind entfernt. Foto: Klaus Wuggazer Alles werde mit der Denkmalpflege abgestimmt, denn das Haus steht wie große Teile der früheren Garnison unter Schutz. Auch das Stück Garnisonsmauer, das zu dem Grundstück gehört, soll saniert werden, sagte Ernst. Eigene Dauerparkplätze gebe es mangels Platz nicht, die könnten aber monatsweise auf dem städtischen Parkplatz neben dem Gebäude angemietet werden. Rund zwei Millionen Euro investiert die VR Immobilien, die die Wohnungen – insgesamt fast 900 Quadratmeter – einzeln verkaufen will: Im Prospekt firmiert das Projekt als „Domizil am Kastanienpark“. Je fünf Einheiten entstehen im Erdgeschoss und ersten Stock, drei im Dachgeschoss, wo auch zusätzliche Abstellräume vorgesehen sind. Geplant Ein- bis Dreiraumwohnungen von 51 bis 95 Quadratmetern Größe. Morsches Gebälk: Das Dach muss komplett erneuert werden. Foto: Klaus Wuggazer Der Bau der Reiterkaserne begann 1899. Der Komplex wurde in den 1930er-Jahren erweitert. Nach dem Krieg zogen sowjetische Panzertruppen ein, es gab auch Abrisse. Nach der Wende begann die Neugestaltung des Geländes, ebenfalls mit Teilabrissen. Die Gebäude weisen die typische Klinkerbauweise mit Travertin-Sockeln auf. Die Kaserne sei ein wichtiges Zeugnis der Militärbaugeschichte Thüringens, heißt es in der Denkmal-Ausweisung.