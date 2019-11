Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung für Ines Langer aus Großengottern

Ines Langer (Mitte), 2011 zur Vorsitzenden des Fördervereins des Jahn-Gymnasiums Großengottern gewählt, erhielt in Erfurt den vom Thüringer Bildungsministerium verliehenen Salzmann-Preis – im Bild mit Schulleiterin Regina Werner und Kultusminister Helmut Holter (Linke). Der Förderverein, den Langer bis zum Herbst führte, zählt knapp 150 Mitglieder. Seine Arbeit ist eng mit dem Engagement von Ines Langer verbunden. So konnten in den vergangenen 25 Jahren rund 250.000 Euro erwirkt und für zahlreiche enorme Verbesserungen im Umfeld der Schule eingesetzt werden, wie eine Tartananlage auf dem Sportplatz, moderne Technik in Unterrichtsräumen und bei der Pausenhofgestaltung.