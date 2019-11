Am Mittwochabend kam es in Mühlhausen zu einem schweren Auffahrunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Mühlhausen. Am Mittwochabend kam es in Mühlhausen Richtung Kreuzung Bastmarkt Ecke Wahlstraße zu einem schweren Auffahrunfall, bei dem eine Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Auto kracht auf Transporter – Frau in Mühlhausen verletzt

Zu einem Unfall mit einer verletzten Autofahrerin, kam es am Mittwochabend in Mühlhausen gegen 17.15 Uhr.

Aus Blobach kommend in Richtung Kreuzung Bastmarkt an der Ecke Wahlstraße, krachte eine Polo-Fahrein in das Heck eines Transporters.

Bei dem Auffahrunfall wurde die mutmaßliche Unfallverursacherin verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhause gebracht. Der Fahrer des Transporter blieb nach ersten Informationen unverletzt.

Die Feuerwehr ist vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen und zu beräumen. Daher kommt es derzeit in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen.

Der Straßenverkehr wird einspurig an dem Unfall vorbeigeführt.

Zur Schadenshöhe kann noch keine Angabe gemacht werden.